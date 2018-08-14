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母亲孕期严重肥胖  孩子易现精神问题

2018年08月14日09:18 来源：广州日报

瑞典卡罗琳医学院附属医院一项研究显示，孕期严重肥胖的女性，生下的孩子出现情绪紊乱和精神压力问题的可能性比体重健康女性的宝宝高67％。如孕期严重肥胖且孕前就患有糖尿病，生下的孩子容易罹患自闭症、多动症和其他精神疾病。

研究人员调查芬兰2004年至2014年间出生的近65万名儿童，最长随访11年。研究人员发现，与体重正常女性生下的孩子相比，肥胖女性生下的孩子出现神经发育障碍的风险高69％，出现注意力缺陷或行为失调的风险高88％。如果孕前就患有糖尿病，肥胖孕妇产下的孩子出现多动症、自闭症或行为问题的风险比体重正常女性的宝宝高5倍多，出现情绪紊乱的风险高3倍多。

研究论文由最新一期美国《儿科》月刊刊载。路透社援引论文作者卡塔琳娜·拉夫布拉特的话报道，那些严重肥胖且孕前就患有较重糖尿病、需要胰岛素治疗的女性，她们生下的孩子才会面临显著风险，母亲妊娠期出现糖尿病不会对孩子的精神紊乱风险产生显著影响。

不过，人们也不必因此忧虑。论文中指出，事实上这些疾病的绝对风险相当低，比如患有自闭症或多动症孩子的比例不足1％。（据新华社 黄敏）

(责编：许心怡、许晓华)


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