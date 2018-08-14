医学硕士坐诊 小病不用出村

钟伟斌为村民看病。 广州日报全媒体记者黎旭阳 摄

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爱国奉献奋斗者

全天24小时开诊，从清晨到深夜，只要病人有呼唤，患者有需要，不分节假日或昼夜都送医送药到家。钟伟斌大学毕业后就回到家乡南沙区万顷沙镇从事医疗工作，从2008年起开始辗转万顷沙多条村担任村医，2012年1月1日起扎根于沙尾一村卫生所，熟悉每一个病号的病情，田埂地头，庄前屋后，到处都有他的身影。他把自己的青春、热情都奉献给了他的父老乡亲，受到乡亲们的交口称赞，用自己的默默奉献，改变着农村缺医少药的现状，无怨无悔地将自己最美好的青春年华献给了农村基层卫生事业。

卫生所24小时不打烊

“得了腰椎间盘突出，腰弯了，走路不方便，去镇上要么坐公交车，要么踩大半个小时三轮车，到这里来，钟医生几分钟就帮开好药了，还不用花一分钱，太方便了。”南沙区万顷沙镇沙尾一村的黄叔因为腰椎间盘突出走路不便，他弓着腰，踩了10分钟三轮车来到卫生所找钟医生开药，只花了5分钟，开药、按手印、取药，黄叔对此赞不绝口：“什么时候来，什么时候都有人在，太方便了。”

沙尾一村是万顷沙镇最大的村之一，全村村民近5000人。谁家的人有什么病，谁家的媳妇什么时候到预产期，谁家的孩子什么时候该接种何种疫苗，钟伟斌心里都有一本账。村里的卫生所24小时不打烊，灯火通明，年门诊量达数万人次。

村民不用排队挂号，进来就能直接看医生，且不用掏一分钱。村民习惯清晨起床下地干活，遇上不舒服就顺道来看看病。

村民小病不用出村

高伯患了30多年的严重皮肤病，经常要去医院开药止痒。“开始时是去大岗镇新沙医院！”高伯说，“来回要花上一天的时间！”高伯后来改去番禺市桥的皮防所看病。“每次去看病要7点起床，坐车要花一个多小时，但班车只开到番禺客运站，还要转车，看完病回来都下午了，很不方便！”不过现在，高伯不用再长途跋涉去番禺看病拿药了。“现在都是到村卫生所让钟医生看，钟医生圆了我们几十年来‘小病不出村，看病更方便’的心愿。”高伯非常高兴，高伯的家离村卫生所大约一公里，慢慢走也只要十来分钟，“如果骑自行车，一两分钟就可以了！”高伯笑呵呵地说。

镇里首位硕士村医

大学毕业的钟伟斌原来在南沙区第一人民医院工作，是南沙区第一人民医院急诊科的主治医师，也是一位经验丰富的全科医生。他依然记得2008年初来南沙区万顷沙镇沙尾一村卫生所的情形，当时村里医疗环境恶劣：“没有输液室、没有空调，风扇是生锈的，墙面、地面是裸着的，蚊子多、又闷又热，晚上根本睡不好。”他工作热情虽高，但难度可想而知，他也曾经踌躇过、彷徨过，可经过一番激烈的思想斗争，最终，他选择了坚持——“我绝不能辜负家乡父老的信任和组织的期望。”

“我的大学同学除了我基本都在大医院，有的已经当了大医院的院长，只有我在村镇当医生。大家都笑称我大材小用，但是我觉得踏实、有干劲。”这十年，他拼命地汲取医学知识，拿下了“全科医生证书”、中山大学医学院硕士学位这些沉甸甸的证书，是万顷沙镇唯一一名医学硕士村医。

自担任沙尾一村卫生所所长以来，他所带领的沙尾一村卫生所被评为“2013年的先进科室”,这是南沙区第一人民医院建院70多年来，第一个被评为先进科室的卫生所，他们卫生所这次所建立的医疗改革模式被称为“沙尾一模式”，向整个南沙区全面铺开。他先后荣获广州好人、广东好人、中国好人、第六届广州市道德模范、中国第一届“荣耀医者”等称号。“这些荣誉照亮我前行的路，让我不徘徊，不茫然，不忘初心，继续扎根一线奉献力量。”（记者耿旭静）