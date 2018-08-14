尿蛋白检测别一锤定音

家在福州市长乐区的患者陈先生，患有糖尿病一年多了。前段时间经常熬夜看世界杯，血糖明显增高，到医院检查尿蛋白“﹢﹢”，治疗一段时间后，复查尿蛋白，突然变成“±”。陈先生不明白这究竟是怎么一回事？

其实，尿蛋白“﹢﹢”，并不能说明肾脏病变很严重，随后检查尿蛋白“±”，也不是说肾脏病变治疗后好转明显。因为临床上还没有这么神奇的药物，能够迅速、显著地降低尿蛋白。尿蛋白检测最大的缺点就是影响因素太多，假阳性率太高，陈先生尿蛋白“﹢﹢”应该属于假阳性，尿蛋白“±”才是真面目。

临床上，糖尿病患者出现蛋白尿，最常见的原因是肾小球滤过膜的损伤。血液中的蛋白质通过肾小球滤过膜，“漏”到尿液中。因此，我们往往把尿蛋白的“漏”出程度，作为判断肾脏病变严重程度的一项指标。肾脏健康时，尿液中也会出现微量蛋白，一般持续性的蛋白尿才能够代表肾脏出现病变。尿蛋白是用来反映病变的程度。

生活中常说的肉眼看到“泡沫尿”，不能说明一定是蛋白尿，更不能说是患了肾病。偶尔出现的“泡沫尿”，可能是由于其他疾病、药物影响，或是尿尿的高度、马桶是否洁净等原因造成的。同时，正常人还存在尿蛋白排泄率的生理波动，个体内存在的变异系数约为40%，过度劳累或剧烈运动，导致滤过膜损伤，都有可能增加尿蛋白甚至血尿。另外，月经来潮、感染、长时间站立、败血症、慢性心力衰竭、血糖过高、血压过高、血脂过高，都可以引起尿蛋白呈假阳性。

检测尿蛋白是门技术活儿，要想得到一份靠谱的尿蛋白结果，得掌握一定的技巧。比如，留清晨首次的尿标本检测，不推荐留24小时尿测定尿蛋白。如果尿蛋白从“﹢﹢”变成“±”，更应该相信“±”的结果。同理，如果检测尿白蛋白排泄率两次，差别显著，应选择偏低的数值作为测定结果。患者要在血糖、血压、血脂控制稳定，且排除各种急性并发症，正常生活节律的前提下，才能比较准确的检测尿白蛋白排泄率。

需要强调的是，如果出现尿蛋白、蛋白尿、泡沫尿等异常情况，需要加强警惕，但是也不要过度紧张。及时就诊，检查清楚再说，切忌胡乱用药。特别是，不能以一次的结果测定为准，因为影响尿蛋白的因素实在太多，所以应当以3~6个月内的2~3次尿白蛋白排泄率结果作为基础。（吴志 张文明整理）

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尿蛋白阳性强弱的表示方法

根据浊度反应估算尿蛋白的含量如下：

尿蛋白＜0.1g/L：﹣；

尿蛋白为0.1～0.2g/L：±；

尿蛋白为0.2～1.0g/L：﹢；

尿蛋白为1.0～2.0g/L：﹢﹢；

尿蛋白为2.0～4.0g/L：﹢﹢﹢；

尿蛋白＞4.0g/L：﹢﹢﹢﹢。