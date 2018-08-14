眼下虽已立秋，但很多地方高温依旧，待在空调屋内是最舒服不过的了。然而在医院康复医学科的治疗室里，有那么一群阿姨妈妈们却拿着一条条围巾和丝巾，相互比画着各种围法，热闹的治疗室俨然成了围巾、丝巾的秀场。

其实，这是一群颈肩疾病的患者。据她们说，在家从来不敢开空调，实在热得受不了，就开隔壁房间的空调降降温。确实，对于有颈肩问题或其他关节问题的病人来说，寒冷往往是发病的诱因之一。所以当大家看到有人大夏天围着围巾也就无需大惊小怪了，正所谓“任你骄阳似火，我却围巾紧裹”。如果您在夏天吹过空调后感到颈肩寒冷、板滞、酸痛，不妨打个问号：颈肩病是不是找上门来了？

颈椎病是常见病，发病率为10%~20%，主要由于颈部的外伤、慢性劳损引起颈椎骨质增生、椎间盘病变等，从而刺激或压迫周围的神经、血管、脊髓，导致一系列症状。依据受累的部位和临床表现，颈椎病主要分为五型：神经根型、脊髓型、交感型、椎动脉型和混合型。颈椎病症状多样，常见的有颈痛、肩酸手麻、头晕恶心、胸闷、四肢乏力等，临床上发现，很多人对于颈椎病的防治存在一些误区。

误区一：

出现颈痛、手麻就是颈椎病

虽然颈痛、手麻是颈椎病的最常见症状，但其他疾病同样可以有这些表现，最常见的是上肢神经卡压性疾病。腕部正中神经卡压称腕管综合征，表现为手桡侧三指伴发麻、手胀，常夜间麻醒，使劲甩手后减轻。经常用鼠标的人可能出现腕尺管综合征，表现为小指和无名指桡侧麻木。小指、前臂内侧感觉异常还要考虑尺神经有否在肘受压或是胸廓出口综合征。如是手背、虎口处感觉异常，还需排除桡浅神经的卡压。体格检查和肌电图检测可以帮助鉴别。除此之外，如有肩背痛或伴有咳嗽，还应排除胸部肿瘤。尤其是原来有颈椎病，再次出现这些症状时，更易被误诊。因此，发病后应及时就诊，以明确诊断。

误区二:

颈椎病不需要治疗

一些人认为，颈椎病不能根治，而且经常复发，所以不用治疗。其实不然。积极的治疗不仅可以减轻痛苦，还能阻止和延缓疾病的发展，预防继发性病变。颈椎病的治疗包括急性发作期治疗和缓解期的治疗。急性发作期患者症状加重，治疗的原则是制动、解痉、消炎镇痛，可使用颈托、颈部牵引、多种电疗、非甾体类消炎药物、针灸、推拿、关节松动手法等。

在缓解期，症状减轻或消失。此时主要采用颈肩部活动度锻炼和颈肩部肌肉力量锻炼，方法多样，适当选择。如果有头晕症状的患者，不适合做颈部旋转，特别是环转运动，易诱发头晕；有脊髓压迫的患者应避免颈部大范围的活动。

误区三：

颈椎病只需要对症治疗

颈椎病如果能针对病因进行治疗，则可以起到事半功倍的效果。骨质疏松是老年人颈椎病的常见原因，在治疗颈椎的同时，应根据骨质疏松的程度，给以抗骨质疏松治疗。有不少人则与不良用颈习惯有关，如伏案工作者、长时间使用电脑者、司机等都是高发人群。他们需要长时间保持颈部某个姿势，日久引起颈部组织的劳损。此外，夏季设置冷空调温度过低，也是颈椎病的诱发因素之一。

因此，针对这些病因，我们可以采取一些措施，如调整和改进工作姿势，必要时调整工作台、工作椅的高度和位置，如果有条件还可以坚持工间休息、工间操，定时颈椎操练；夏季在空调间可以像阿姨妈妈们这样，颈部以围巾保暖的做法值得提倡。

有一些患者主诉晨起感觉颈部僵硬不适，那么我们要考虑其晚上睡觉时用枕是否合适？人们睡觉时习惯将枕头垫在后脑以抬高头部。由于正常颈椎有个前凸后凹的生理弧度，如果用枕头垫高头部，则迫使颈椎形成一个向前屈、反生理弧度的姿势，时间一长，就会引起颈部肌肉的痉挛、颈椎生理弧度的消失。因此，将枕头垫在颈后，不仅可以维持生理弧度，还可以让颈部肌肉得到很好的休息。