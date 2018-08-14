孩子游泳前先清理外耳道

夏天在游泳池里戏水是小朋友们最开心的消暑纳凉方式，但凉快的同时，因游泳引发的耳朵疾患也随之多了起来。入夏以来，我院耳鼻喉科门诊每天至少要接诊20余位因游泳耳道进水引起的外耳道炎或中耳炎的患儿，因此提醒家长，游泳前应先给孩子清理外耳道。

5岁的男孩翔翔，日前来就诊。翔翔的妈妈告诉医生，平时孩子身体素质不错，在此之前从没听孩子说过耳朵有什么不适，就是前两天去小区游泳池游泳回来后，孩子说耳朵痛，很难受，听人说话没有以前清楚了，像有层东西隔着。经检查翔翔被诊断为外耳道炎。原来，由于翔翔耳朵里的耵聍较多，游泳时水进入耳朵浸泡，耵聍便膨胀开来，堵住了外耳道引起发炎，目前已经开始化脓了。

游泳引起的耳部疾病主要分为外耳道炎和急性化脓性中耳炎两种，多数由游泳时耳道进水、呛水引起，常见症状主要有耳朵不适、耳朵闷胀、耳痛、耳廓牵拉痛、听力下降、流脓等。儿童的咽鼓管尚处于发育阶段，较之成人既短粗又平直，加上抵抗力低，位于耳、鼻、咽喉的细菌很容易侵入，造成急性炎症。另外，孩子在游泳池泡久了，容易感冒受凉，一旦出现上呼吸道感染就易引起急性中耳炎。年幼的孩子患病时不会诉说症状，有时会耽误及时就诊，家长要多注意孩子会不会经常抓自己的耳朵，睡不安宁等。

儿童急性中耳炎如果不彻底治愈，会对孩子的听力造成一定损伤，甚至引发一系列颅内外并发症。游泳后家长要随时观察孩子的状况，有严重耳痛情况应及时就诊。

做好预防工作，可避免因游泳引起耳朵发炎。儿童在游泳前除了要先清洁耳道外，还要避免在不干净的泳池或是很久没有换水的泳池长时间戏水。可以先带孩子到医院检查，看有没有耳部疾病隐患。一旦耳朵进水，应急方法是侧头，将进水的耳朵眼朝下，通过单脚跳跃排出外耳道内的存水。此外，患有感冒、鼻腔内有病变(如鼻窦炎)、慢性中耳炎的孩子及鼓膜穿孔正在流脓的孩子，没有痊愈前不宜游泳。