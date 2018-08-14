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牙根断了如何补救

空军军医大学口腔医院急诊与综合临床科 刘艳丽

2018年08月14日08:36 来源：健康报网

从医学角度来讲，牙根折断分为三种类型：水平根折、斜行根折和垂直根折。根据折裂位置、折裂深度的不同，治疗方案的选择也不同。但是，不论是哪一类根折，当牙齿发生根折时，首要的处理方法都是牙齿复位固定。因此，当牙齿出现松动移位时，如果条件允许，患者可以自行将受伤患牙复位后尽快就医。如果牙齿处于移位但是不松动的状态时，不建议患者自行复位，以免因为用力不当导致外伤牙齿出现二次牙根折裂，降低了外伤牙齿的保存概率。

患者到医院就医时，接诊医师会对根折牙齿牙髓活力进行评估，也就是老百姓经常讲的“牙神经是不是已经死了”。一旦根折牙齿丧失了牙髓活力，牙齿保存概率就会降低。根据以往的临床经验，外伤牙发生根折后，牙髓在早期仍然处于有活力的状态，牙髓还有一定的自我修复能力时，根折外伤牙相对容易愈合。因此，尽早复位固定对于根折外伤牙的预后非常重要。

成年患者如果根折牙齿错失治疗时机，或者牙齿损伤比较严重，一般会及时拔除受伤牙齿选择其他口腔修复治疗，不推荐保守治疗。而对于未成年的患者，临床上推荐保守手术治疗。由于未成年患者颌骨处于发育期，牙齿及其周边骨质的保存对于颌骨发育非常有意义，因此，牙齿发生根折后建议尽可能保存牙根及周边牙槽骨，为成年后口腔修复治疗争取最大的可能性。

当乳牙发生折断时，首先要考虑的是牙根折断对继承恒牙的伤害，保护继承恒牙是乳牙牙齿外伤治疗最重要的原则之一。如果选择拔除受伤的牙齿，断裂在牙槽骨内的牙根不建议强行取出，以免在取出断根时对恒牙牙胚造成不必要的损害，遗留的断根会随着恒牙的逐渐萌出而吸收替代，不影响恒牙的萌出，所以家长们不必过于担心。

在生活中我们如何避免牙根折断呢？医生建议在做户外运动时最好做好运动防护措施，佩戴护牙托。有牙齿错颌畸形的人群选择合适时机尽早纠正治疗，避免面部外伤。一旦发生意外，尽早就医。（梁夏 周垚整理）

(责编：李轶群、许晓华)


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