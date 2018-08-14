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皮肤型红斑狼疮可以治愈吗？原来应该这样治

北京协和医院皮肤性病科主任医师晋红中

2018年08月14日08:29 来源：人民网-人民健康网

本期节目：不死的癌症说的竟是它！大专家这样说

皮肤型红斑狼疮的典型症状是脸颊出现蝴蝶形的红斑，这是一种自身免疫性疾病，一般情况下不会累及到内脏。皮肤型红斑狼疮可以治愈吗，应该如何治疗呢？

第一，注意整体的预防。有红斑狼疮遗传背景的人或已患红斑狼疮者，要尽量避免长时间的日光照射，因为大量光照可能会诱发或加重。平时注意防晒，用一些防晒倍数比较高的产品。同时要注意保证足够的休息，休息好了身体才能维持正常的功能。

第二，加强局部的处理。外用强效的糖皮质激素，或者在皮损里面注射糖皮质激素，这样既可以减少口服激素的不良反应，也可以得到治疗。除了外用的糖皮质激素，现在还有一种药叫钙调磷酸酶抑制剂，包括他克莫司和吡美莫司，这两种药物作用相对要慢一点，药效更加温和一些，也可以配合使用。

第三，接受系统的治疗。目前临床上大多采用的药物是羟氯喹，剂量在400毫克/天左右，分两次进行口服，这种药起效缓慢，治疗时间相对较长，一般需要两三个月甚至更长时间才发挥疗效，患者一定要有耐心。

个别患者还可以采用维甲酸药物，通过抑制免疫来发挥作用。如果全身皮损很多，或者情况较严重，也需要系统口服激素来治疗。具体的用药和治疗方案请遵医嘱。大部分皮肤型红斑狼疮是可以良好控制的。该疾病虽然女性的发病率较高，但治愈后基本不会影响生育。建议患者每隔半年复查免疫指标，如没有异常可不做进一步筛查；如果出现异常，可再对肾脏和其他的器官进行检查和评估。总之，如果您患有皮肤型红斑狼疮也无需恐慌，尽早接受专业治疗，控制病情发展。（记者高奕楠、实习生牛建蕾整理）

专家简介：

晋红中，主任医师，北京协和医院皮肤科主任；中国医疗保健国际交流促进会皮肤病学专业委员会主任委员；中国医师协会皮肤科分会副会长等。

擅长：红斑狼疮、皮肌炎、大疱性疾病、血管炎、银屑病等免疫性疾病的诊治；血管瘤、太田痣、雀斑等色素性疾病的激光治疗；性传播疾病的诊治，皮肤病理诊断。

出诊时间：周一上午（特需）；周二、周三上午（专家）；周四上午（国际）

(责编：高奕楠、权娟)


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