哪些人易中招？红斑狼疮也怕晒

本期节目：不死的癌症说的竟是它！大专家这样说

红斑狼疮的皮肤症状可表现为面部的红斑、色素脱失、瘢痕形成等，直接影响人的外貌美观，给患者的人际交往带来一定的影响。

这种自身免疫性疾病多见于15-40岁女性，对患者造成的危害可根据病情的严重程度不同而不同。哪些因素可能导致疾病的发生呢？

遗传因素：如果一个人有得红斑狼疮或者免疫性疾病的家族史，那他要警惕一下了，因为会比别人的发病率高。

环境因素：存在这样一类人群，皮肤长时间接受日光直接照射，大量的光线可能会诱导红斑狼疮发生。

免疫因素：假如有病毒、细菌侵入你的身体，在体内搞破坏，身体出现一系列的改变也可能导致疾病的发生。也不要自己吓自己，出现一些自己不确定的症状及时就医。

化学因素：接触到某些有毒物质、特殊材料或一些药物都可能诱发疾病。

是不是皮肤上出现红斑就是患上了“狼疮”，红斑狼疮有哪些典型的症状呢？疾病的早期症状可能有低烧、乏力或关节痛；典型的皮肤改变是面部双颊蝶形红斑。

皮肤型红斑狼疮从病程上可分为急性、亚急性和慢性。急性红斑狼疮较易诊断，脸上会有明显的水肿性红斑，而且消退的相对要快一些。亚急性皮损有的呈环形水肿性红斑，有的皮损类似“牛皮癣”一样的改变。慢性皮肤型红斑狼疮中最常见的是盘状红斑狼疮，看名字就知道它分布于双颊的盘状皮损。出现上述症状后，不要自己胡乱判断和猜测病情，请及时就医治疗吧。（记者高奕楠、实习生牛建蕾整理）

专家简介：

晋红中，主任医师，北京协和医院皮肤科主任；中国医疗保健国际交流促进会皮肤病学专业委员会主任委员；中国医师协会皮肤科分会副会长等。

擅长：红斑狼疮、皮肌炎、大疱性疾病、血管炎、银屑病等免疫性疾病的诊治；血管瘤、太田痣、雀斑等色素性疾病的激光治疗；性传播疾病的诊治，皮肤病理诊断。

出诊时间：周一上午（特需）；周二、周三上午（专家）；周四上午（国际）