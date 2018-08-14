立秋后，感冒、脑血管疾病都爱找上门！这么养生，整个秋天不生病！

8月7日立秋，标志着秋天的开始。秋季是天气由热转凉，再由凉转寒的过渡性季节，其气候特点表现为：空气中湿度减低，而昼夜温差增大。那么，立秋后，天气由热转凉，有哪些疾病容易发生？又该如何预防这些疾病？我们日常该从哪些方面进行养生呢？下面，我们就一起来看看，让大家健康、安稳度过这个秋天的秘诀吧。

立秋后的几种常见疾病及预防方法

1、咽喉炎

秋天空气变得干燥，温度也逐渐降低。如果出现明显的咽部不适，应该注意多喝温热水，多吃些滋阴润喉之品，如百合、银耳、黑木耳、梨等，平时用嗓较多的人更要保护好嗓子，尽量减少说话。另外，秋天容易上火，建议容易上火的人少吃辛辣食物，以免刺激嗓子影响健康。

2、感冒

立秋后温差大，容易着凉，着凉后身体抵抗力下降，导致病菌乘虚而入，是感冒的主要诱因。夏秋之交要注意防寒，室内注意通风。身体健康的人，常用冷水洗洗口鼻，有助于预防感冒。

3、胃肠疾病

夏秋之交多发胃肠疾病，有胃病的人要注意保暖，饮食以温、淡、素、鲜为宜，定时定量，少吃多餐，不吃冷、硬、烫、辣、黏的食物，戒烟禁酒。

4、呼吸道疾病

季节变化时，呼吸道防御能力差的人很容易得病。因此，立秋后应特别注意防范呼吸道疾病和肺病。老幼等体弱者需注意锻炼，加强营养，保持轻松心态也很重要，时常大笑能增加肺活量。

5、脑血管疾病

寒气与燥邪相结合，使血管收缩，导致脑血管病变增多，容易诱发中风。特别是中老年人，立秋后应注意多摄入含蛋白质、镁、钙丰富的食物，可有效的预防脑血管疾病。进餐时防止过饱，以七到八分为宜。

立秋后不是所有人都适合大补

秋季意味着进补黄金季节的来临，但进补也是有讲究的，不适当的进补方法不仅无法发挥预期的效果，有时甚至会损害身体健康。

中医的原则是虚者补之，不是虚症的患者不宜用补药。而且，虚症又有阴虚、阳虚、气虚、血虚之分，对症服药才会补益身体，否则适得其反。

值得注意的是，日常的保健养生也要把用药膳的对象大致分为偏冷偏热两大类，不辨冷热胡乱进补，容易导致“火上浇油”。如湿热体质的人，就不能食用食鹿茸等进补，而应清热祛湿；平时痰多者可多吃健脾益肺的食品，如山药、薏米、百合、杏仁等；老年人喘咳多伴有肾虚，可适当吃些补肺肾之品，如冬虫夏草、蛤蚧、核桃、芡实等。因此，进补前最好先请医生把脉，对症进补，才能更好地发挥药膳功效。

立秋后的四大养生方法

1、饮食养生

少辛增酸 《素问·藏气法时论》曰：“肺主秋……肺欲收，急食酸以收之，用酸补之，辛泻之。”因为辛味发散泻肺，酸味收敛肺气，秋天肺气宜收不宜散，因此要少吃葱、姜、蒜、韭菜、辣椒等辛辣食物，多吃橘子、柠檬、葡萄、苹果、石榴、杨梅、柚子等酸味食物。

多食滋阴润肺食物 立秋后燥气当令，燥邪易伤肺，故饮食应以滋阴润肺为宜，可适当食用芝麻、百合、蜂蜜、菠萝、乳制品等以滋阴润肺。另外，因立秋时暑热之气还未尽消，天气依然闷热，故仍需适当食用防暑降温之品，如绿豆汤、莲子粥、百合粥、薄荷粥等，此类食物不仅能消暑敛汗，还能健脾开胃，促进食欲。

2、起居养生

早卧早起以敛阳 《素问·四气调神大论》云：“夫四时阴阳者，万物之根本也，所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门，逆其根则伐其本，坏其真矣。”立秋后，自然界的阳气开始收敛、沉降，人应开始做好保养阳气的准备。在起居上应做到“早卧早起，与鸡俱兴”。早睡可以顺应阳气的收敛，早起可使肺气得以舒展，且防收敛太过。秋季适当早起，还可减少血栓形成的机会，对于预防脑血栓等缺血性疾病发生有一定意义。一般来说，秋季以晚 9～10 点入睡、早晨 5～6 点起床为宜。

使用空调须谨慎 立秋后天气依旧很炎热，很多人仍像夏季一样，使用空调来降温。需提醒大家注意的是，立秋后尽量不要在晚上睡觉时使用空调。因为立秋后虽然暑热未尽，但昼夜温差逐渐加大，往往是白天酷热、夜间凉爽。如在晚上睡觉时使用空调，容易使人出现身热头痛、关节酸痛、腹痛腹泻等症状。另外，睡觉时也不宜对着门窗，避免受到冷风侵袭而致病。

3、情志养生

《素问·四气调神大论》曰：“秋三月……使志安宁，以缓秋刑，收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清，此秋气之应，养收之道也。”立秋后在精神方面要做到内心宁静、心情舒畅，切忌悲忧伤感，即使遇到伤心的事，也应主动予以排解，以避肃杀之气，同时还应收敛神气，以适应秋天容平之气。

4、房事养生

立秋时“阳消阴长”，人体也到了“收敛”的时候，故应减少房事次数。因为人体若阳气不足，可以借助春天生发之性、夏天阳热之气以温养生发阳气，而阴精不足的人，则可借助秋冬收藏之性以涵养阴精，故保精的观念虽强调是冬季摄生之要领，实则从立秋就应开始。

作者简介：于国泳 北京中医药大学东直门医院治未病中心 副主任医师