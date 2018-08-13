中药大品种 需要高质量科技评估

日前，在广州举行的第三届中药大品种联盟论坛上，中华中医药学会发布了《中药大品种科技竞争力报告（2017版）》（简称《报告》）。报告由中药大品种联盟和万方数据联合编制，立足于公开数据和业内共识评价模型，开展客观、综合的中药大品种科技竞争力评估，全面展示了中药大品种的科技发展水平。

2017版报告更注重开放与公开

去年，中华中医药学会发布了《中药大品种科技竞争力报告（2016版）》。报告发布后，获得了业内的广泛关注。在去年的基础上，2017年《报告》的编制工作更加注重开放、公开。报告编制过程中广泛聆听了行业的声音，就指标体系和权重因子等评价要素，开展了线上、线下多种形式的调研，充分凝聚行业共识。

项目组依托“中药大品种大数据中心”，不仅向相关企业公开了有关评价数据，也开放数据的校验、增补、修正工作，通过这一系列的工作，进一步保障了数据的准确与可靠。该《报告》有公开性、开放性、客观性、时效性、实用性、多元化等六大特色，立足于公开数据和业内共识评价模型，开展客观、综合的中药大品种科技竞争力评估，全方位、多角度地展示了中药大品种的科技竞争力和中药整体科技发展水平。

帮助甄别有价值的上市中药品种

药品的使用价值来源于临床，临床价值是药品最核心的价值，也是决定其市场价值和社会价值的基础。可以说，没有临床价值，药品的其他价值根本无从谈起。

药品临床价值的确立，往往来自高质量的临床、基础科学研究结果及临床医生的广泛认同。这些研究成果最终常以科技论文、专利、成果、奖励等形式呈现。尤其是对于上市后药品，一方面其临床价值更多以科技形式展示出来；另一方面，科技方面的投入、产出等成果也切实为产品提高临床证据力度、打造技术壁垒提供支持。因此，通过对于产品的科技投入、产出等方面数据评价评估，可以为产品的临床价值评价提供支持。

对于医生来说，由于上市中药品种众多，很难对各种药品基本情况全面了解；医生对于药品的了解，多来自于企业提供的信息。而很多企业提供的产品信息比较杂乱，有时候仅凭这些资料，医生不容易准确判别产品。通过中药品种科技竞争力的评估，可以快速甄别出哪些是扎扎实实地在做产品，哪些药品是仅靠广告、价格、政策等非技术因素打天下。

我国面临人口老龄化、疾病谱慢病化、医疗技术高值化的现状，未来，我国将面临严重的医保资金支付压力。重压之下，为了控制医保费用过快增长，医保支付方式改革、控制药占比、辅助用药管理等系列政策出台，目的都是希望将有限的医保资金用到更有价值的药物上。这些政策在实施中，需要科学化的数据来支撑决策，要靠证据支持，用数据说话。体现药品临床价值和科学价值，客观、公开的中药大品种科技竞争力报告，可以为简化评审指标、辅助专家评价提供重要的数据支撑。

大品种评估照亮产业发展方向

从医疗方面而言，以中药大品种科技竞争力为镜，通过客观化的产品科技因子，可以甄别优势中成药产品，为临床用药提供支持。

从医保方面而言，以中药大品种科技竞争力为镜，可以为出台科学合理的医保政策提供辅助证据支持，也为专家判断提供可靠的数据背景资料，简化指标体系，辅助专家决策。

对于中药制药企业而言，以中药大品种科技竞争力为镜，能够更加清晰地认识自身产品，了解自己产品和领域优势产品在科技方面的差距。“知不足方能知进步”，锚定努力的方向和目标，“咬定青山不放松”，致力于提高产品的临床价值与科学价值，从而体现合理的市场价值。