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国家中医药局发文开展中医卫生公益帮扶

2018年08月13日13:50 来源：中国中医药报

　　近日，国家中医药管理局发布《关于开展第十二期“慈善医疗阳光救助工程”中医卫生公益帮扶项目的通知》。

　　帮扶项目面向各级中医医院（含中西医结合医院和少数民族医医院）、基层医疗卫生机构，包含胸痛卒中双中心建设项目帮扶方案和“输血造血式”项目帮扶方案。项目单位可向中华慈善总会“慈善医疗阳光救助工程”办公室申请使用期为3～5年的资金帮扶和利息补贴。

　　“输血造血式”项目帮扶方案包括“造血式帮扶”和“输血式帮扶”两类。

　　造血式帮扶即为项目单位采购预算达200万以上的，可向中华慈善总会“慈善医疗阳光救助工程”办公室申请使用期为3～5年的免息资金。

　　输血式帮扶即为各级中医医院采购预算不到200万元的，中华慈善总会“慈善医疗阳光救助工程”办公室帮扶所需资金总额的20%～30%。

　　据悉，国家中医药管理局与中华慈善总会已共同开展了十一期“慈善医疗阳光救助工程”，取得了良好效果。（实习记者董俊彤）

(责编：许心怡、崔元苑)


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