夏季小儿腹泻频发 专家提示及时补水

记者从南京市妇幼保健院获悉，入夏以来，该院临床碰到的小儿腹泻病例明显上升。专家表示，夏季儿童感染性腹泻较多，治疗腹泻的重点在于防治脱水，而非快速止泻，家长不可给孩子乱吃止泻药。

南京市妇幼保健院儿科副主任医师晏路标介绍，腹泻病是导致5岁以下儿童营养不良的主要原因，在我国5岁以下孩子平均每年会腹泻3次左右。腹泻需及时补水，口服补液盐是儿童腹泻轻度、中度脱水补液的首选。在孩子开始出现腹泻时，便可开始服用。服用剂量主要根据孩子年龄来定，并遵循少量多次的原则，服用直到腹泻停止。

“有些家长怕孩子不肯服用，想加糖或冲淡或自制，这样不可取。不仅会影响效果，过多的糖分还可能加重孩子的腹泻症状。”晏路标说，孩子服用口服补液盐后，家长需密切关注，如果有重度脱水风险，要及时就医。

晏路标提示，孩子腹泻后不需禁食，但注意避免含粗纤维的蔬菜和水果及高糖食物。如果孩子腹泻症状轻微且反复发作，可服用婴幼儿适用的益生菌，服用1至2个月，对改善肠道功能、预防腹泻有一定帮助。小儿频发腹泻的，可能因消化不良而造成营养性缺铁性贫血，建议多吃蛋黄、猪肝、红枣、肉类等。