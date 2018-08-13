热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

夏季小儿腹泻频发 专家提示及时补水

邱冰清

2018年08月13日15:05 来源：新华网

　　 记者从南京市妇幼保健院获悉，入夏以来，该院临床碰到的小儿腹泻病例明显上升。专家表示，夏季儿童感染性腹泻较多，治疗腹泻的重点在于防治脱水，而非快速止泻，家长不可给孩子乱吃止泻药。

　　 南京市妇幼保健院儿科副主任医师晏路标介绍，腹泻病是导致5岁以下儿童营养不良的主要原因，在我国5岁以下孩子平均每年会腹泻3次左右。腹泻需及时补水，口服补液盐是儿童腹泻轻度、中度脱水补液的首选。在孩子开始出现腹泻时，便可开始服用。服用剂量主要根据孩子年龄来定，并遵循少量多次的原则，服用直到腹泻停止。

　　 “有些家长怕孩子不肯服用，想加糖或冲淡或自制，这样不可取。不仅会影响效果，过多的糖分还可能加重孩子的腹泻症状。”晏路标说，孩子服用口服补液盐后，家长需密切关注，如果有重度脱水风险，要及时就医。

　　 晏路标提示，孩子腹泻后不需禁食，但注意避免含粗纤维的蔬菜和水果及高糖食物。如果孩子腹泻症状轻微且反复发作，可服用婴幼儿适用的益生菌，服用1至2个月，对改善肠道功能、预防腹泻有一定帮助。小儿频发腹泻的，可能因消化不良而造成营养性缺铁性贫血，建议多吃蛋黄、猪肝、红枣、肉类等。

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

中年男性养生首补肾？错！养肝排第一   男性一旦过了“而立之年”，健康状况就开始滑坡。比如身体发福，体力、精力衰减等。此时，该为健康做点什么呢？一些人首先想到的往往是补肾，事实是这样的吗?【详细】

"胃癌候选人"有6大征兆 7类人最易"踩雷"   胃癌的早期表现非常隐匿，也可能没有任何症状。出现如下的一些表现时，应该提高警惕：上腹部不适、疼痛、腹胀、嗳气、食欲减退。反酸和烧心；呕血、便血、黑便；贫血；腹部包块；不明原因的消瘦。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn