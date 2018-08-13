第3个中国过敏防治周：防治过敏，深入基层，健康中国行

2018年8月6日至12日是我国第三个“中国过敏防治周”，今年的主题是“防治过敏，深入基层，健康中国行”。

近日，由北京协和医院和北京医师协会主办的“第十二届协和过敏性疾病国际高峰论坛暨第二届北京医师协会变态反应医师分会学术年会”在京召开。本届论坛针对青年专科医生和全科医生，就“上下气道炎症性疾病”、“皮肤过敏性疾病”、“食物及药物过敏性疾病”、“变应原检测及特异性免疫治疗”和“花粉过敏防治的相关进展”等多个主题进行研讨与培训。

近年，我国过敏性疾病患病人群逐年增多，希望获得有效诊治的需求逐年增大。相对于庞大的临床需求，我国专门从事过敏性疾病诊治的专科医生偏少。数以亿计的患病人群和有限的变态反应专科医生的巨大差距给此类疾病的有效诊治带来了挑战。让中国各地区过敏性疾病患者都能就近得到正确的诊断和治疗，是有待实现的长期目标。

为此，今年“中国过敏防治周”的主旨是向全国基层医生和全科医生普及过敏性疾病的基本防治知识，提高他们对过敏性疾病的认识水平，从而使日益增多的过敏性疾病患者能够在居住地得到正确的诊断和治疗。

下一步，由国家卫生健康委牵头，将于8月16日至18日组织中国医师协会变态反应医师分会和北京协和医院的变态反应专家前往陕西省榆林地区，开展过敏性疾病的现场调研、义诊宣传和基层医生的诊疗规范培训工作，以普及过敏性疾病防治知识，提高基层过敏性疾病诊治水平，解决该地区存在的过敏性疾病诊治突出问题。

（图为：中国医师协会变态反应医师分会会长尹佳教授）

据中国医师协会变态反应医师分会会长尹佳教授介绍，希望通过今年“中国过敏防治周”的系列活动，深入基层宣传过敏性疾病的防治知识，提高国人对过敏性疾病的知晓度，强化过敏性疾病的正确、规范诊疗理念，努力使过敏性疾病患者就近得到正确诊断、治疗和预防，为健康中国的建设作出贡献。（王亚微）