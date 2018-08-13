生活小窍门：仅用3招再也不愁打扫头发了

【导读】拥有一头乌黑靓丽的秀发，是很多女性的梦想。但当这美丽的头发脱落，给人带来的就只剩下烦恼了。尤其是在沙发下、衣柜缝隙、下水道等一些卫生死角，常常会有毛发堆积，清理起来相当困难。《生命时报》采访专家教大家几个清理毛发的妙招。

头发其实是居室中最容易被我们忽视的污染源。“新陈代谢，常会让人头发脱落，这些发丝飘落在房间的各个角落。由于头发表面有一层皮脂腺分泌出的油脂，所以，很容易沾染空气中的灰尘，并滋生细菌。”北京市建筑装饰协会环保委员会张齐指出，特别是在卫生间里洗澡、梳头时，脱落的头发常会在地漏口聚集。

而且，毛发是最不容易腐烂的物质，即使掉到下水道中，也不会因为水的浸泡而腐烂，反而还会粘上很多杂物，造成下水道堵塞。另外，沾满灰尘的毛发，随着人的走动以及空气流动，会使一些肉眼看不到的细小颗粒物悬浮在空气中，再被人体吸入，有可能引起过敏、上呼吸道疾病。

因此，平时应该多清扫沙发下、衣柜下、床下等死角。以下为大家推荐几种清洁办法。

1 地板上的毛发。

可以将一双旧丝袜套在扫帚上，扫地时，由于产生了静电，毛发、灰尘等会很容易吸附在丝袜上面。

2 布沙发、床单、毛衣上的发丝。

可以截取一截宽胶带，在上面粘几下，就能轻松除去。

3 下水道的毛发。

天津药物研究院副研究员李红珠提醒道，下水道里的头发比较隐蔽，不好清理，所以很多人认为用管道疏通剂就能搞定。其实不然，头发是由蛋白质组成的，本身就不好腐蚀，用一些酸碱溶剂非但不起作用，可能还会破坏管道。

最好选用带有筛子的管道口，定时清理上面积攒的毛发。如果是弹跳式下水口，不妨试试为其量身定做的“下水道毛发清理器”，塑料质地，两边有齿轮，伸进管道后转一转，头发就被拉出来了。

最后需要提醒的是，平时尽量在固定的地方梳头。在家时，头发最好束起来，可以减少掉发的几率。▲