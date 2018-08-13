全国各地落实涉长春长生狂犬病疫苗后续处置工作

人民网北京8月13日电（董童）自8月7日国家卫生健康委员会召开《接种长春长生公司狂犬病疫苗续种补种工作电视电话会议》后，全国各地持续紧急部署涉及长春长生公司狂犬病疫苗后续处置工作，落实责任单位、工作领导小组、专家咨询组、定点医疗机构、岗位培训、信息报送和专项督导等事项。

北京市卫生计生委针对电视电话会议召开全市工作部署会，要求各区在前期全市预防接种门诊公示的基础上，进一步落实接种点信息公示制度，实现接种点公示、接种人员培训、咨询服务3个“全覆盖”。

湖北省要求明确续种补种人群，公开辖区内接种单位信息，在预防接种点设置醒目标识，配备专门咨询服务人员，确定定点医疗机构，组建专家组做好跟踪观察和咨询服务。安排专人通过12320咨询热线对群众关切的问题解疑释惑。建立健全信息报送机制，严格执行日报告、零报告制度。

甘肃省要求各级医疗卫生机构全面做好接种者跟踪观察和咨询服务工作，保护接种者合法权益。各级卫生部门要各确定1家医疗机构，作为辖区内进一步临床观察的定点医疗机构，并设置醒目标识，向社会公开联系方式。

青海省针对续种补种工作采取六项措施。一是将国家卫健委发布的相关文件转发到全省各地，并要求各单位迅速行动；二是立即抽调相关临床、公共卫生专家，对情况复杂的接种者进行会诊；三是组织开展针对常见问题解答、狂犬病相关症状体征及预防控制措施的培训；四是做好信息收集、汇总和报送工作；五是迅速成立8个省级督导组，赴各市州开展工作；六是加强宣传引导。

在云南省，全省各级卫生行政部门迅速成立狂犬病疫苗续种补种工作领导小组和问题疫苗调查处置专家组，摸清底数，结合实际，制订具体工作方案及处置预案。明确续种补种人群，做到地点、人员、服务“三到位”，各县（市、区）务必向社会公布辖区乡镇级以上接种单位信息和咨询电话，配备专门咨询服务人员。该省已公布1500多个有相关资质的狂犬病疫苗接种跟踪观察咨询服务点。

广西壮族自治区要求全区各地摸清底数，完成全区接种狂犬病疫苗接种者信息调查。明确续种补种人群，公开辖区内接种单位信息，设置服务点醒目标识，做好跟踪观察和咨询服务，建立信息报送机制，针对群众关切的热点问题提供耐心细致服务。

江西省卫计委要求，各区市卫生计生委和相关部门须指定熟悉狂犬病专业知识的医务人员24小时值守，耐心接受群众对狂犬病等疫苗接种知识的咨询；各级接种单位均要张贴醒目标识，有序引导群众阅读和查询；充分利用网站、公众微信号，迅速传播狂犬病等疫苗安全接种知识；负责续种补种、跟踪观察和咨询服务等专业知识的培训工作。

江苏宁波市疾控中心经过认真核查，自2014年4月以来，未采购使用长春长生公司生产的狂犬病疫苗。同时，为解答市民有关疑问，在各区县市都设立了咨询热线，并对接种了长春长生公司狂犬病疫苗的群众，提供续种、补种、跟踪观察等健康服务。

山西省太原市卫生计生委已公布山西省疾病预防控制中心等42家狂犬病暴露预防处置门诊名单，对太原市狂犬病疫苗续种补种工作做了有效部署。

广东省珠海市第一时间向社会公布全市24个狂犬病疫苗接种点咨询电话，并备足续种补种疫苗，指定6家医院作为全市预防接种异常反应症状监测和重症处置医院。

深圳已在全市42家犬伤处置门诊已设立接种咨询点，其中41家24小时为市民提供免费咨询，还选定了11家医院（市第三人民医院、各区人民医院）作为定点医疗机构，进一步为全市和各区有需要的疫苗受种者进行临床观察。各区疾控中心也要在工作时间为市民提供电话咨询服务。

海南省卫生计生委作相关部署后，白沙黎族自治县立即发布公告，公布了县内狂犬病疫苗接种单位和咨询电话，包括6家乡镇卫生院、1家社区卫生服务中心、4家农场医院。

其他各地均下发通知，要求各级卫生计生行政部门高度重视，严格按照国家要求明确各自职责并迅速推动工作落实。