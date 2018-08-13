基本药物是指能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。基本药物制度关系到一个国家每一位公民的切身利益。日前，《关于进一步完善国家基本药物制度的意见(征求意见稿)》在行业内征求意见。这次制度调整涉及哪些关注热点？看病用药又将有哪些变化？

热点一：能口服的不肌注，能肌注的不输液

长期以来，很多人一直有“输液好得快”的错误观念，药学专家强调，只要血管不破裂，输液时药物中微小的颗粒可能会在用药者体内循环一生，或会形成栓、肉芽肿等疾病。征求意见稿明确强调，药物使用能口服的不肌注，能肌注的不输液。

北大人民医院药剂科主任冯婉玉教授分析，通过效果的比对，发现使用肌注或者口服的效果，和静脉点滴效果一样，需要药师参与，合理管理用药。整体上减少门诊输液或者社区内输液，输液带来的危害很大。

热点二：优先调入通过一致性评价的仿制药

征求意见稿提出，基本药物目录原则上三年调整一次，坚持调入与调出并重，优先调入通过一致性评价的仿制药，可治愈或有效改善生命质量、成本效益比显著等疗效确切的药品。同时，发生严重不良反应、经评估不宜再作为基本药物的则是调出重点。

仿制药是指与商品名药在剂量、安全性和效力、质量、作用上相同的一种仿制品。专利药品保护期到期以后，其他国家和制药厂就可生产仿制药。

冯婉玉解释，仿制药的原料、工艺、包装、辅料，都和品牌药一样，以保证其产品质量，老百姓用仿制药能够节省费用、减轻负担，并且能用上质量有保障的药。

热点三：“神药”出局

征求意见稿再次明确“突出药品临床价值”，耗资巨大又没有明确疗效的“神药”、辅助用药将被摒弃。

北京大学医药管理国际研究中心主任史录文教授表示，要适应基本医疗卫生的需要，结合疾病谱和临床用药的特点，以临床导向为核心，坚持科学公平公正的原则，并且以药品的临床价值为核心，遴选基本药物。

冯婉玉说，专家一致支持“神药”出局。“神药”就是安全、无效，或者是有点效的药，出局是为了进一步节省医保资金在“神药”方面的支出，让老百姓用到能够治病的药。

热点四：慢性病用药或将免费

中国已经处于老龄化阶段，以肥胖、癌症、高血压、高血糖、高血脂为代表的慢性疾病用药市场也迅速扩张。业内人士分析，高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病种的基本用药有可能全额保障或医保全额报销。

冯婉玉指出，民生工程中的最主要的一项就是老百姓能用得上药、用得起药，高血压、高血糖、严重精神障碍等慢性病种用的药将来逐步趋向于免费很重要。为严重精神障碍患者提供免费用药，有利于缓解患者病情，从而保证社会安定，这非常关键。

热点五：加大基本药物推广力度

征求意见稿提出，医院信息系统应对基本药物目录的药物进行标注，提示医生优先选用。处方点评应将使用基本药物的情况作为重点内容，对于无正当理由不首选的予以通报。

史录文分析，征求意见稿提出医疗机构要提高基本药物的使用比例，使用比例提高则保证了大医院和基层医院上下一致，还和相应制度对接起来，既能保证公众用药质量安全，又能保证公众用药负担相应降低。通过动态的监测系统，可能对医疗机构合理使用基本药物有好处。

史录文认为，对基本药物制度落实的管理还应进一步加强，好的经验做法应该在全国推广。不管是公办还是私办，涉及公众健康，都应该加大管理力度，而且要加大科学管理和医疗医学规律管理、医疗市场经济规律管理的力度。 据央广