李兵：打造iHospital，提升百姓看病就医体验

人民网北京8月13日电（王亚微）今年4月，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，就促进互联网与医疗健康深度融合发展做出部署。《院长谈改善医疗服务》专栏特此推出“推进互联网+医疗，提高群众就医满意度”系列访谈，近期，柳州市工人医院院长李兵做客人民网，他表示，利用互联网技术可以在多方面提高群众看病的体验。

首先，“看病难”可以通过互联网+的手段得到缓解。比如，预约、缴费、查询可以走到线上。线上有两种，一种是直接通过智能移动终端来解决，还有一个是医院里面的自助设备。

其次，在线上医学咨询。医院的核心目标是诊病、治病，诊病有多种形式，包括首诊、首诊后的复诊、出院复诊、慢病复诊、用药咨询、体检咨询，以及多学科会诊等。其实，除外首诊，都可以在线上获得某种程度的服务，而首诊患者也可以通过线上咨询获得相当的专业医学信息；所以通过移动医疗的在线服务就可以非常好的满足患者需求，真正解决“看病难”。

最后，互联网技术还体现在医院服务里面，包括自助办理入院、医院智能导航、关键信息的及时推送等，都能提高看病或者住院的可及性，极大改善患者的就医体验。

鉴于此，柳州市工人医院互联网医院于2017年7月开始试运行，2017年12月正式发布。据了解，目前注册人数已经超过16万，每天的网上门诊量约有200-300例，总体呈现快速增长趋势。该互联网医院对全国开放，只需花30秒左右注册，就可以直接在线上咨询，医生会在适当时间里，一般是数小时以内给患者进行回复（24小时是最高时限），李兵希望通过打造这样的模式，把部分门诊看病需求转移到线上，使患者获得快捷、有效、低成本的服务。

李兵认为，打造O2O线上线下融合的互联网医院需要多种资源，其实最核心的是四种，第一，三甲医院的实体资源，患者信任品牌医院。第二、医院第一代信息化建设水平，也就是PC端的信息化。医院信息化建设可分成三个阶段，PC端的信息化，这是基础，另外的两个是移动时代和区块链时代，其中区块链技术是多中心的、可追溯的，能很好解决移动医疗安全问题。第三、移动平台。第四、政府的支持。

信息技术的大量运用，带来便利的同时也带来了网络安全问题，尤其是关系到患者医疗隐私这样重要的个人信息。对此，李兵称，患者隐私泄露是很严重的公共事件，柳州市工人医院互联网医院最开始做移动医疗的时候，已经考虑到这一点，也借助了互联网公司在信息安全方面的强大技术力量。与此同时，医院内部的信息化建设里面也正按照国家安全等保要求建设。合作伙伴在电子处方流转里面使用了区块链的技术，实现了流转处方信息去中心化数据防窜改、多方核对存证、医疗敏感数据加密、数据永不丢失以及全程安全可追溯，提高了系统安全性。

在李兵心中，未来的医院应该叫iHospital，就像iphone一样， phone是传统电话，i表示international（互联互通），innovative（革新），information（信息化）等。iHospital理念也是如此，Hospital就是传统的线下，i表示能够在线上解决所有的线下问题，包括诊断，以及未来的治疗。除了线下真正的医疗服务能力，未来医院的竞争在谁的线上能力更强、谁的线上线下打通更加流畅，同时李兵希望患者在未来看病就医能形成线上线下相结合的习惯。