女儿小D在幼儿园，每天户外活动后，老师都不急着让他们进教室，而是在通往教室的过道里，让孩子们靠墙壁坐好。老师蹲下来，一个一个地问：“今天的教室里有橡皮泥、水彩画、水池、积木和厨房，你想去哪里玩？”

孩子们告诉老师，然后才进教室。但有的孩子会说：“我也不知道玩什么”。这样的孩子就去教室的安静角，先在那里待一会，直到有了决定后再行动。

我第一次去幼儿园做家长志愿者时，出于好奇就坐在那个安静角，和一个小女孩聊天，“你看，Dorothy在玩水，你要不要和她一起啊？”女孩却一脸认真地说：“不用啊，我还在思考，每个人不需要非做和其他人一样的事情，关键你要想清楚自己喜欢和想做的是什么。”

我当时不禁“哇”了一下，孩子真的是天生的哲学家啊。果然，没过多久，女孩对我说：“我今天想画画”，然后一溜烟地坐到了画画的桌子旁。

这家幼儿园的园长说：“学会和自己相处，了解自己想要什么，多少成人都做不到，因此我们更需要创造机会，从小培养孩子这个能力，会独处的人今后的人生一定会更不同”。

我们从小被教育“生活需要过得充实”，于是大部分时候我们的生活被父母安排得“很充实”。慢慢地，我们心里就有一份“怕”，害怕无所事事，害怕一个人，害怕无聊寂寞。成为父母后，我们迫不及待地希望替孩子安排事情，其实本质反应的恰恰是我们内心的怕。但这份怕变成了阻碍孩子自主成长的绊脚石。从小到大被安排好、被督促长大的孩子，会大大削减内驱力的培养。

那么，如何培养孩子独处的能力？

回应的艺术 我一直提倡对孩子的需求无条件响应，尤其是孩子生命的头三年，他就是通过我们抚养人的反馈来逐渐形成对自己和外界的认知。当孩子可以认识到自己是无条件被爱着时，他们就会有更高的自尊自信和更足的安全感。

所谓无条件响应包含几个元素：行动响应、语言响应和响应时间。从孩子刚出生到3岁，我们可以逐步慢一拍：从“第一时间行动响应”，慢慢过渡到“第一时间语言响应，然后根据正常的节奏予以行动响应”、直到最后“鼓励孩子自己行动”。

这个回应的速度，孩子还是感受到自己的需求被接纳了，但这样的一个缓冲，就是在帮助孩子创造生活的“留白”，让孩子慢慢开始适应那个片刻“要靠自己一个人”的感受。

慢慢地退出 女儿2岁前，在陪玩的过程中我会侧重培养她的各种玩耍能力。2岁后，我就有意识地给她的生活留白，我缓慢退出。

选择一个她最喜欢玩的游戏，我坐在离她稍微远一点点的地方，看着她玩，但这时一定要控制自己想要指导夸奖的欲望，更要控制上手帮忙的欲望，就是离她一定距离静静地看着孩子玩。

一开始，这样的状态不会持续很久，她自己摸几下马上就会要求我一起玩，我马上回应。但只要我们有意识时不时提供这样的机会，孩子就会越来越习惯于父母“缓慢退出”的过程。

之后，我就和小D在两个平行空间，但要确保自己的心还在。比如我家是半开放式厨房，有个窗口我探出脑袋，游戏垫上的小D就正好看到我。

她自己玩一会会想到我，开始大喊，“妈妈，妈妈”，这时我就探出脑袋回应，“妈妈在呢，小D在这里玩，妈妈在厨房忙”。一开始，其实说完这句话，我就必须出去陪小D玩了，但这样的缓冲让她明白，妈妈不在身边，自己也能玩，没什么大不了的。

这是第二步，让孩子体会到，即使物理距离上父母不在身边，父母的心还是和他们在一起的。

现在小D也会和我说，“妈妈，我无聊了”，我每次都兴高采烈地回应，“那我们一起想想可以玩什么呢！”当我控制住“她需要我帮助，她不知道自己要干什么”这个念头后，我真的发现孩子其实比我们想象的更会找乐子。

小时候知道自己想玩什么，长大后就能知道自己想学什么，上班后就能知道自己想做什么，而不是“我不知道为什么要这么做，反正父母／老板让我做的”，这就是内在驱动力萌芽的土壤吧。

给每天的生活留白一点点，让孩子体会一点点的无聊，这不是偷懒或撒手不管，而是一种智慧。因为只有外面的世界安静了，孩子才能学会静下来了，这样他们才有机会听到自己的内心，才能了解自己。

适当无聊，学会独处，滋养的正是孩子独立思考和内在驱动力！

（作者为微信公众号“大J小D”创始人，育儿专家，著有《和美国幼儿园老师学早教》等）