仲夏燥热影响睡眠？改善饮食习惯还你安逸夜晚

【环球网综合报道】酷暑之下如何保持良好的深度睡眠？据法国时尚健康杂志《费加罗夫人》建议您，在炎炎夏日想要度过安稳的夜晚，不能仅仅依赖风扇或空调带来的舒适环境，还要保持与高温天气相对应的良好饮食习惯。

炎炎夏日，人们总会对肉食提不起胃口。对此，睡眠医师菲利普 勃利(Philippe Beaulieu)解释道：“人体会为进入深度睡眠而小幅降温，但是消化脂肪类食物会使体温升高，因此会影响睡眠。”

此外，由于富含蛋白质和脂肪，牛肉的摄入在夏天也不利于睡眠，相比之下，鱼肉的益处则更大。同样，对于烧烤类餐食，也应选择脂肪较少的的鱼肉或白肉。

舒适的睡眠离不开有效的补水措施，因此应选择水果、蔬菜和生菜等富含水分的食物作为晚餐。勃利强调：“水合作用是身体调节温度的一种方式，充足的水分摄入使人体能够最大程度维持恒定温度。”

至于甜点，富含水分的新鲜水果或者水果类蜜饯是最佳选择。其中甜瓜、西瓜和草莓的补水效果最好，而非广受欢迎的冰激淋。对此，膳食营养师莎拉 查尼奥(Sarah Chaignaud)指出：“由于糖会带来不必要的热量，促进脱水，并且难以消化，因此对其摄入过多会使人体升温。”如果你觉得没有冰激淋的夏天就如同没有音乐的音乐节一样无聊，那么以水和新鲜水果为基础的果汁冰糕也是不错的选择。(姚启晨 王战涛)