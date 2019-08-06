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运动手环对改善健康效果甚微

冯卫东

2019年08月06日08:21 来源：科技日报

许多人将运动手环等可穿戴健身追踪器作为其健康计划的一部分。但美国医学杂志近日发表的一项最新研究分析发现，这些可穿戴数字设备在帮助使用者降低血压和胆固醇、甚至减轻体重等方面，似乎效果甚微。

这些健身跟踪器非常易于使用，并可激励使用者更多地运动，这似乎有助于整体长期健康。但研究表明，至少在使用者单独使用，而没有得到医生、营养师或培训师指导和反馈的情况下，增加的运动量很少会导致使用者的健康状况发生重大变化。

研究人员参阅了550篇关于健身追踪器的研究成果，重点关注了6项随机临床试验，涵盖1615名受试对象，并收集了与健康相关的具体数据。其中4项研究使用了Fitbit手环，而其他两项研究则将运动程序集成到使用者手机中。

研究发现，可穿戴设备可帮助提醒人们在长时间不活动时站起来活动，但这还不足以显著改变个人的健康状况。仅有一项研究发现，使用运动手环的参与者体重明显减轻或血糖水平略有降低，但没有一项研究显示，参与者的胆固醇或血压显著降低。

研究人员称，来自医生、营养师或培训师的支持和反馈很重要，他们可以查看健身跟踪器的数据，并帮助使用者提出个性化的计划，来改善锻炼和饮食习惯。单独使用这些小工具，虽然可帮助那些需要定期提示运动的人，但如果有人想藉此看到体重减轻或临床结果改善等重大效果，这些工具的作用并不大。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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