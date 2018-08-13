如今，养生成为热门，走进超市，阿胶枣、龟苓膏、凉茶等中药零食琳琅满目。俗话说“是药三分毒”，中药加零食，看上去是美味和保健兼得，可会不会出现副作用呢？

阿胶枣就是添加了阿胶的红枣。阿胶和红枣都有滋阴、养血、补血的作用，很受女性朋友的喜爱。阿胶枣的确有补益的作用，对于气虚或血虚的人有一定好处，能改善面色苍白、浑身没劲、经常犯困等症状。但阿胶枣偏温性，对体内有湿热的人不适合。如果有舌苔厚、腻、黄，大便干燥等症状，那就应少吃阿胶枣。

龟苓膏龟苓膏所含的中药成分是龟板和土茯苓，由于具有清热、解毒、祛湿的保健功效，再加上入口滑滑润润，很受欢迎。不过，龟板属寒性，脾胃虚弱者、痛经的女性应少吃，孕妇慎用。另外，吃完龟苓膏别马上喝茶。

中药凉茶如今的都市人心理压力大，再加上大鱼大肉、无辣不欢的饮食习惯，让一类以“去火”为卖点的凉茶饮料很是畅销。这类饮料里添加的菊花、金银花、夏枯草、甘草等中药成分，基本上都有清热解毒的作用。对于血压高、眼睛干的人来说，凉茶非常适合；不过，胃肠虚弱、食欲不振、大便稀的人，就不要喝了，否则只会让症状加重。

酸梅汤其主要成分是乌梅。乌梅味酸，如果胃不好，经常觉得烧心、泛酸，胃酸比较高，那就不适合喝酸梅汤。此外乌梅有收敛作用，湿热体质人有舌苔特别厚、便干症状时，喝有收敛作用的酸梅汤，可能会起到相反的作用。乌梅药性偏酸，胃酸高的人少吃。

姜糖原是南方小吃，近年来做成零食也逐渐被北方人接受。姜的药用价值很受中医推崇，有暖胃、驱寒的作用。患有风寒感冒或容易晕车的人，身边备些姜糖，能起到很好的缓解作用。正因为姜的温性大，对于嗓子疼、眼睛干、大便干、爱上火的人就不适合了。这个道理也适用于人参糖，虽然人参补气效果好，但由于温性大，也不适合体质热、火大的人。（徐成文）