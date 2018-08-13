豆制品能增强育龄后妇女骨质 绝经期妇女应多吃豆腐

【环球网综合报道】据英国《每日邮报》8月8日报道，新研究表明，多吃富含大豆蛋白的食物，比如豆芽、味噌和毛豆，能增强育龄后妇女的骨质，因此，专家建议绝经后的妇女应多吃豆腐。

此前的研究表明，女性在绝经后的几年内，骨骼密度会下降达20%。由于绝经造成雌激素水平下降，使得骨骼细胞的重吸收速率高于生成速率，30%的大龄女性均有患骨质疏松的危险。

来自密苏里大学的帕梅拉 辛顿(Pamela Hinton)教授称：“这项研究至少表明，女性应该多吃豆制品，当然也不必像传统亚洲饮食一样吃的那么多，只要增加一些豆腐或者蔬菜中的豆类就可以增强骨骼。”

研究人员分别用大豆和谷物饲养了两组年龄为28至30周的小白鼠。它们的体质水平不高，有的小白鼠甚至被切除了卵巢，来模拟绝经后的激素状态。27周后，研究人员对小白鼠们实施安乐死，以便比较其骨骼强度。

教授维埃拉 波特(Vieira-Potter)称：“先前研究已经表明这样的小白鼠是良好的实验参照，因为美国女性的平均体质水平本就不高，尤其是在绝经后。研究饮食中的蛋白质来源如何影响小白鼠的新陈代谢和骨骼健康，能够帮助我们更好地了解饮食对不同的年龄阶段女性的健康影响。”

实验结果显示，无论是否切除卵巢，喂食大豆的小白鼠胫骨都更加强壮，而人体内也有胫骨。并且，这组小白鼠更瘦，血糖更稳定。所以辛顿(Hinton)教授建议女性多吃豆制品，比如豆腐和豆浆，这不仅能增强骨骼，还能改善绝经后的新陈代谢功能。 (竺凯红 刘洋)