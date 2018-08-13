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运动后喝什么最补身体？巧克力牛奶有益肌肉恢复

2018年08月13日08:25 来源：人民网-生命时报

　　运动后喝什么最补身体？美国的一项新研究给出了答案：喝一杯巧克力牛奶，比运动功能饮料更有益肌肉恢复。

　　美国康涅狄格大学运动科学家威廉·伦恩博士及其研究小组对8名身体状况良好的男性跑步选手进行调查分析。参试者保持均衡饮食两周，每周结束时进行45分钟快跑。每次快跑之后，参试者饮用16盎司（约合468毫升）脱脂巧克力牛奶或热量相同的运动功能饮料。

　　研究人员对参试者的肌肉活检结果显示，运动后饮用巧克力牛奶的人，骨骼肌蛋白质合成明显增加。与饮用运动功能饮料相比，饮用巧克力牛奶30~60分钟后，参试者肌肉中的糖原（“肌肉染料”）浓度明显更高。这表明，巧克力牛奶可以帮助运动后的肌肉更好地重建。

　　伦恩博士表示，低脂巧克力牛奶中的碳水化合物和蛋白质组合可以“恰到好处地”为疲惫的肌肉增添能量，尽管研究只涉及男性，相信女性也能从巧克力牛奶中获得大致相同的锻炼收益。▲

　　（方文革）

(责编：许晓华、杨迪)


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