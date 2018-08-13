夏秋是疱疹性咽峡炎的高发季节，很多宝爸宝妈提“疱咽”色变，疱疹性咽峡炎是手足口病吗？孩子出现什么症状可能是疱疹性咽峡炎？对此，吉林省长春市儿童医院主任医师王艳，教大家夏季如何应对疱疹性咽峡炎。

注 意

1岁~7岁学龄前儿童多发

近日，长春市民曹女士急匆匆地带着5岁的孩子来到儿童医院，据王女士描述，孩子上午还好好的，到了晚上突然发起高烧，不敢吃东西，直嚷嚷着嗓子疼。

“口腔上腭黏膜有水疱，还伴随着突发的高热，是疱疹性咽峡炎。”经过检查，王艳给出了诊断。

据王艳解释，疱疹性咽峡炎是由病毒感染引起的一种特殊的上呼吸道传染性疾病。该病多发于夏秋季节，且1岁~7岁的学龄前儿童更易感染。

“之前了解过亲吻孩子或是冲孩子喘气会传染这个疾病，我们已经尽量避免了，可还是没躲过去。”对于曹女士的说法，王艳表示，这是家长对此疾病的一个常见的认识误区。

“疱疹性咽峡炎常在儿童之间流行，成人亲吻宝宝导致感染概率很小。所以，健康的成人大可不必对亲吻孩子这个举动过于恐慌，亲吻孩子是父母对孩子表达爱的方式。”王艳表示，为了尽量避免感染疱疹性咽峡炎，家长和孩子应注意个人卫生，勤洗手，家里多通风，处理好污物。

区 分

疱疹性咽峡炎不同于手足口病

“确诊此疾病主要通过临床查体，看疱疹分布的部位是否在扁桃体前部，或是软腭、悬雍垂、舌部等位置，如果是这样即可确诊为疱疹性咽峡炎。”王艳说：“很多家长在检查时会建议医生给患儿抽血化验，觉得这样更加保险。其实不然，化验的作用只是辅助查看患儿有没有合并细菌感染，并不是确诊的主要手段。”

疱疹性咽峡炎的症状十分明显。一般患儿会突然高烧，体温可能达到39℃甚至40℃以上，并伴随着咽痛、烦躁不安、流涎、厌食、全身不适。婴儿常发生呕吐和惊厥，稍大点的幼童会自诉头痛、腹痛、咽喉痛等症状。

“发病两天内，患儿口腔黏膜会出现少数灰白色疱疹，周围绕以红晕，接下来两三天内，水疱破溃变为浅溃疡，是患儿最痛苦的时期。”王艳说，“因为溃疡疼痛，此时的患儿会出现流口水，甚至拒绝进食的情况，家长们在这个阶段要细心护理。”

“大夫说嗓子有疱的时候，我还以为是手足口病呢，幸好不是。”王女士心有余悸地说。

由于症状相似，很多家长都会将手足口病和疱疹性咽峡炎混淆。对此，王艳表示，疱疹性咽峡炎和手足口病最大的区别，就是疱疹性咽峡炎的疱疹仅仅出现在口腔内；而患手足口病的大多数孩子先是嗓子有疱疹，后发展到手脚心出现疱疹，少数患儿手脚背也会出现疱疹，并伴有发烧。手足口病出的疹子一般如小米粒或绿豆大小，周围有发红的灰白色小疱疹或红色丘疹，不痛、不痒、不结痂。

“另一个区别就是，咽峡炎虽然可能合并细菌感染，但是不会出现脑炎等并发症，也就是说，几乎不会出现重症，发生生命危险。但是患手足口病的少数患儿有可能发生心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜炎等并发症，个别重症患儿如果病情发展快，会导致死亡。”王艳表示，此外，手足口病多发于半岁到六岁的儿童；疱疹性咽峡炎多发于一岁到七岁的儿童。

莫 慌

疱疹性咽峡炎可自愈

市民邹萍萍家中有两个孩子，大的6岁，小的3岁半。最近两个宝宝先后都患上了疱疹性咽峡炎。“几乎以每天一斤的速度往下瘦，心疼死了。”邹萍萍说。看着孩子们难受的样子，邹萍萍不断地询问医生何时能痊愈。

对此王艳解释道，疱疹性咽峡炎虽然能传染，但也属于自愈性疾病，也就是说，疾病发展到一定程度能自动停止，并且逐渐恢复直至痊愈，病程一般为7天~10天，大部分孩子在症状出现5天后，病情开始转好，多数情况下不需要药物治疗。但是对于症状比较严重的患儿，可采用一些清热解毒药物，或利用雾化吸入抗病毒药物进行治疗。

“最需要提醒家长的是，疱疹性咽峡炎属于病毒感染性疾病，抗菌药对此病无效，家长们千万不要病急乱服药，给孩子身体健康带来隐患。”王艳说。

疱疹性咽峡炎的孩子咽喉部疼痛明显，家长可以给孩子多喝白开水，白开水对发生溃疡的咽喉部刺激最小，孩子比较容易接受。也可以鼓励孩子吃一些有营养又容易消化的流质、半流质食物，如粥、面条汤等。饭菜要清淡，不要吃鱼虾或者太热、辛辣、味重的食物，以免刺激咽喉，加重咽痛。如果孩子进食勉强，也可以少食多餐。“必要时可以给孩子吃一些凉的食物，如冰镇的鲜榨果汁等，可以对咽部起到镇痛的作用。”王艳说。

“值得注意的是，由于该病毒通过呼吸道传染，建议幼儿园最好隔离患病的小孩，而家长也应该让患儿在家休息，大约疱疹消失一周后再继续上学，避免传染给其他健康的小朋友。”王艳强调。

“要想帮助孩子预防疱疹性咽峡炎，需要做到以下四点。”王艳介绍，首先，室内空调温度不要调得过低，一般保持在26℃左右为宜，同时要注意通风换气；其次，尽量不要带孩子去商场、超市等人多、密闭的空间；第三，经常给孩子的用品消毒，如奶瓶、玩具等；最后，尽量让孩子吃熟食。

受访专家

王艳 长春市儿童医院主任医师