近日，一对8岁双胞胎姐妹在青岛溺水，令无数人扼腕痛心。昨天，中国疾控中心最新公布了儿童溺水高危地点，看似普通的脸盆、浴缸和水塘等都可能是导致孩子们溺水的“潜在杀手”。

中国疾控中心公布不同年龄组儿童溺水发生高危地点，其中1岁至4岁儿童主要为脸盆、浴盆/浴缸和室内水缸，5岁至9岁儿童则为水渠、池塘和水库，10岁以上儿童的溺水高危地点为池塘、江河和湖泊。

“儿童溺水可以预防，但需要人们的有效行动。”疾控专家称，儿童溺水预防的首要行动是时刻有效看护。对家长来说，当孩子在水中时，无论是在泳池中、澡盆里，还是在开放性的水域中，不要自己看书或玩手机，因为溺水随时发生，并且溺水的过程很快。另外，要时刻警惕家中和家周围潜在的溺水隐患。比如，家中的水盆、水缸用完后立即清空；在家长用水时，让幼儿远离；给幼儿洗澡后，立即清空水缸或澡盆中的水；家中的马桶要盖好，家中或家周围的水缸、水井等蓄水容器要加盖；平时要保证浴室、洗衣房门关闭，避免儿童进入；如果房屋周围有开放式水域，应在院子或通向室外的房门安装护栏，以避免幼儿自行外出。

当家长带孩子去泳池游泳时，一定要确保去正规泳池游泳；在下水前，确保孩子已经掌握关于水下安全的技能，并做好热身运动；如果家长和孩子一起在水中游泳，那么，必须让孩子待在家长一臂以内的范围里；如果孩子自己下水游泳，除了时刻有效看护，还应切记儿童的水上游泳玩具不能替代标准的漂浮装备。去海中游泳，一定要让孩子穿上安全、合格并且适合孩子体型大小的救生衣，并扣好所有的扣带，同时要教授孩子泳池游泳和在开放水域游泳的差异，如不均匀的海浪等。此外，还要提醒孩子，如果发现同伴溺水了，一定要大声呼喊，但不要下水，可以将周围的救生圈等扔给溺水者。