各地落实狂犬病疫苗后续处置工作

自8月7日国家卫生健康委员会召开电视电话会议以来，各地持续紧急部署涉及长春长生公司狂犬病疫苗后续处置工作，落实责任单位、工作领导小组、专家咨询组、定点医疗机构、岗位培训、信息报送和专项督导等事项。

电视电话会议后，北京市卫生计生委立即召开全市工作部署会，要求各区在前期全市预防接种门诊公示的基础上，进一步落实接种点信息公示制度，实现接种点公示、接种人员培训、咨询服务3个“全覆盖”。据悉，北京市从2016年4月开始实行全市疫苗统一采购、统一配送、统一管理，至今未采购过长生公司的狂犬病疫苗，但存在本市人员在外地接种疫苗后回京补种续种的可能，也存在外地人员到京进行咨询或要求续种或补种等情况，为此，北京市卫生计生委已制订相应预案。2015年11月～2016年3月，北京市朝阳区疾病预防控制中心曾在将台社区卫生服务中心对长生公司狂犬病疫苗进行上市后安全性临床研究，共有500人使用了该疫苗，研究的信息资料保留完整。按照国家公布的续种补种方案，狂犬病疫苗接种1年以上的，原则上不需要补种；因此这部分接种人群不在这次国家要求的续种补种及跟踪观察的范围内，但该市已制订预案，密切关注该人群情况。

云南省卫生计生委要求，全省各级卫生行政部门要迅速成立狂犬病疫苗续种补种工作领导小组和问题疫苗调查处置专家组，摸清底数，结合实际，制订具体工作方案及处置预案。明确续种补种人群，做到地点、人员、服务“三到位”，各县（市、区）务必向社会公布辖区乡镇级以上接种单位信息和咨询电话，配备专门咨询服务人员。该省已公布1500多个有相关资质的狂犬病疫苗接种跟踪观察咨询服务点。

甘肃省要求，各级医疗卫生机构要全面做好接种者跟踪观察和咨询服务工作，保护接种者合法权益。各级卫生部门要各确定1家医疗机构，作为辖区内进一步临床观察的定点医疗机构，并设置醒目标识，向社会公开联系方式。

山西省太原市卫生计生委已公布山西省疾病预防控制中心等42家狂犬病暴露预防处置门诊名单，对太原市狂犬病疫苗续种补种工作做了有效部署。该市卫生计生委主任宫殿元强调，要安排业务能力强、服务态度好、有经验的医务人员进行培训，为接种者提供耐心细致的服务。

广东省珠海市第一时间向社会公布全市24个狂犬病疫苗接种点咨询电话，并备足续种补种疫苗，指定6家医院作为全市预防接种异常反应症状监测和重症处置医院。

在海南省卫生计生委作出相关部署后，白沙黎族自治县立即发布公告，公布了县内狂犬病疫苗接种单位和咨询电话，包括6家乡镇卫生院、1家社区卫生服务中心、4家农场医院。（首席记者刘志勇 本报记者刘翔 陆继才 刘泽林 特约记者姚秀军 王耀 刘星 通讯员王帆）