5种运动高效燃脂强心肺！延缓人体衰老进程

编者按：“身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，同您一起将健康进行到底！

每天5种运动能让你多活12年！

大步走

大步走可以增强耐力、携氧能力和提高运动速度，还能燃烧脂肪，让心跳加快，能显著降低心血管的阻力。

正确的走法

首先以比较慢的速度(但步幅要大)走5～10分钟后，停下来，慢慢地做5分钟柔韧性练习和伸展练习；接着加快速度大跨步走，让心跳达到最快速度的70%。

要把背和腰挺直，尽量挺胸，两脚脚趾朝向行走的方向，每一步都要用脚趾头发力，让全身的肌肉尽可能地参与进来，最好有一种弹起来的感觉。

大步走时，摆臂幅度要加大，尽力前后直臂摆平，有助于让全身更多的肌肉参与到走步中。因为人体50%的血管集于下半身，当更多的肌肉得到锻炼时，可以挤压人体至少50%的血管，推动下肢的血液流动。

每一步都要比平时走路的步子大，简单的方法是：双脚底粘些水，先以平常走，测量两个脚印间的距离，然后在此基础上增加15～20公分，就是进行大步走的步幅，多走几次，适应新的步幅，就可以进行“有氧大步走”了，这样才能收到很好的锻炼效果哦!

跑步

跑步是当今最流行的心肺锻炼方式，跑步时锻炼到的肌肉群包括踝关节、臀部和膝盖、腿窝、臀屈肌和足部肌肉。研究显示，一个体重66公斤的普通人如果在30分钟内跑完8.4公里，就能燃烧掉300千卡的热量。

正确跑法

跑步前最好有5分钟的热身散步，这样能把更多的营养物质输送到特定的身体部位，以供锻炼所需。接下来要做5~10分钟的伸展运动或慢跑，提高肌肉的柔韧性和灵活性。

在开始跑步的第一周运动量宜小，然后逐渐提高速度和增加距离。通过慢跑结束锻炼，不要突然停下来。如果感到极度疲劳，可以适当休息1～2天。

拳击

健身专家认为拳击是最佳的心肺功能锻炼方式之一。拳击锻炼到的肌肉群很多，包括二头肌、股四头肌、腿窝和腓肠肌等。此外，它还能锻炼到腹肌、内外斜方肌、胸大肌和背阔肌。

练习方法

参加拳击运动之前要先进行间歇式跑步。对于初学者，可以先慢跑1.5公里，快跑600米，然后再慢跑800米。跑步时步伐强度要大些，使心跳达到有氧锻炼的水平。

每次练习拳击先做5～10分钟的热身练习，然后做10分钟简单的阻力和耐力训练，强调速度、耐力和力量。接下来做5分钟的拳法操练，包括各种击打和防守拳法。然后在规定的时间内击打较轻或较重的沙袋。最后做5分钟的伸展运动，让身体冷却下来，心跳平稳。

游泳

游泳能够明显地增强心脏的力量，显著降低得糖尿病、中风和心脏病的风险。这种水中的有氧锻炼方式需要人们使用各种技术让身体在水中移动。

游泳锻炼到的肌肉群最全面，包括腹肌、臀肌和腿窝等。对于初学者来说，自由泳的技术是最全面的，速度也最快，击水也最容易。

正确的游法

首先先游250~400米的自由泳、仰泳和蛙泳作为热身练习。

接着做平衡性练习。在水中做剪式打腿动作，手臂向前伸展。在做这个练习时，头应该位于水面以下，呼吸的时候侧向一边。每25米休息一会，做4组。这样就能提高在水中的平衡性。

接下来做侧向平衡练习。右腿做剪式打腿动作，右臂向前伸展，头部靠在右侧肩膀上，在水面上微微张开嘴，腋窝向水面按压以保持平衡。然后换到左侧做，各做2组，每25米休息一会。

平衡练习做完后，进行2×100米的仰泳、2×100米的蛙泳和10×50米的自由泳，每组之间休息1分钟。

最后通过150米的慢速游泳结束锻炼。

力量瑜伽

力量瑜伽是瑜伽中最讲求体力的类型，它融合了传统的瑜伽姿势和有氧锻炼的动作。练习这种瑜伽可以改善人体的循环系统，使全身的肌肉群都得到锻炼，不仅能燃烧脂肪，还能提高肌肉关节的柔韧性和灵活性，使人体变得更轻盈、灵活、强健，并使人的精神平和，达到身体解毒的功效。

正确的做法

力量瑜伽包括控制欲念、自我约束、体位、呼吸控制、感官抑制、思想集中、静坐冥想和超然忘我八个步骤。体式的顺序是以科学的方式排列的，练习时的各种体式要流畅不得中断，用呼吸协调各个流畅的姿势变化的衔接。【详细】

做对8件事让你多活十年

发表在著名医学杂志《柳叶刀》上的一项研究显示，全球人均寿命比20年前延长了约7岁，平均死亡年龄从65岁增加到了72岁。研究人员指出，一个人能活多久，30%取决于基因，70%取决于个人选择。美国“罗代尔”生活网总结了8种能够增加寿命的方法。

减压：+10年

一项针对孩子患病和健康妈妈的比较研究显示，前者的细胞端粒体长度明显短于后者，而细胞端粒体长度可以在很大程度上决定细胞的老化进程，进而影响到人的整体寿命。研究人员表示，那些因孩子患病导致巨大压力的女性大约会比同龄人老10岁。因此，生活中需要学会自我减压，以延缓人体老化进程。

减肥：+8年

《柳叶刀糖尿病及内分泌学》杂志研究报告指出，肥胖最多可以减寿8年，研究人员公认，体重超标对健康的危害等同于抽烟。

停喝碳酸饮料：+5年

刊登在《美国公共健康》杂志上的一项研究显示，每天喝20盎司(约合600毫升)碳酸饮料会缩短约5年的寿命。研究人员发现，碳酸饮料富含糖分，大量长期喝，会明显缩短细胞端粒体长度，加速人体衰老。

多吃鱼：+1年

吃鱼的最大好处是从中摄取丰富的欧米伽-3脂肪酸，令大脑保持活力。美国北卡罗来纳州的研究人员发现，每周吃一次鱼的老年人，认知能力下降减缓了1.6年。富含欧米伽-3脂肪酸的鱼类主要有鲑鱼、沙丁鱼、金枪鱼等。

少吃糖：+5年

数据显示，近30%美国人患有糖尿病或糖尿病前期，这主要是美国人日常饮食中糖摄取量过多所致。《内科学年鉴》发表的研究显示，糖尿病可令大脑老5岁，并使认知能力下降的风险增大。

少肉多素：+11年

《细胞代谢》杂志上的研究发现，与更多通过吃素摄取植物蛋白的人相比，主要通过吃肉摄取动物蛋白的人死亡风险增大约75%。大量摄入动物蛋白，可使65岁以下人群因罹癌死亡的风险增加4倍，使各年龄段人群因糖尿病死亡的风险增加5倍。

远离镉：+11年

《美国流行病学》刊登的研究发现，暴露在高浓度镉之下的人群，与暴露在低浓度镉之下的人群相比，细胞端粒体长度明显变短，相当于人体老了11岁。生活中镉的最大来源是吸烟产生的烟雾，被污染的果蔬，以及住在工业区等。

戒烟：+10年

牛津大学研究人员发现，吸烟会让人早死10年;如果40岁前能够戒烟，可以减少90%的早亡风险;如果30岁前戒烟，早亡风险可进一步减少97%。【详细】

每天3分钟多活好几年

刷牙持续3分钟

韩国牙科界一直倡导“3·3·3刷牙法”，即每天刷牙3次以上、在饭后3分钟以内刷牙、每次刷牙3分钟以上。北京佑安医院口腔科主任陈世璋表示，刷牙的基本原则是“面面俱到”，也就是说，牙齿的外面、里面、咬合面等各个角度都要考虑到。算下来，大约有80多个牙面需要清洁，这个 工作量不算小。

水沸后再烧3分钟

经过氯化处理的自来水，其中氯与水中残留的有机物结合会产生卤代烃、氯仿等多种致癌化合物。实验证明，这种物质的含量与水温变化和沸腾时间长短 关系密切，而把水煮沸后再烧3分钟，其含量可降至最安全饮用标准，是真正的“开水”，所以中国农业大学食品科学与营养工程学院教授姜微波建议，烧水时，不妨采取三步走：首先将自来水接出来后先放置一会再烧；然后等水快开时把盖子打开；最后，水开后等3分钟再熄火，就能让水里的有害物质有效挥发掉。

吃热喝凉间隔3分钟

北京大学人民医院心内科主任医师孙宁玲表示，吃完热菜后血管会扩张，如果再大量饮用冰水，血管会急剧收缩，血压增高，出现头晕、恶心、胃疼、腹 胀等症状。这种做法对血压稍高的人来说尤其危险。所以，短时间内最好不要食用温度反差强烈的食物。即使吃完热的想喝点冷饮解渴，也要间隔3分钟以上，这样可以减小对胃部的刺激。

开水泡茶3分钟

中国农科院茶叶研究所副所长江用文建议，最好将茶水先泡3分钟，倒掉水后再冲泡3分钟，最佳水温是70℃—80℃，这样泡出来的茶水色香味俱佳。泡茶3分钟，茶中的咖啡碱基本上都渗出来了，这个时候的茶，最能提神醒脑。

滴眼药水后按内眼角3分钟

北京协和医院眼科主任医师李莹指出，正确的滴眼药水姿势是：取坐位或仰卧位，头稍向后仰，眼睛向上看；用左手的食指和中指轻轻向下拨开下眼皮， 右手持药瓶，将药水滴入眼睑1—2滴，再将下眼睑轻轻向上提起，使药液充分分布于结膜囊内；滴完药水后轻轻闭眼，用食指压住内眼角3分钟。这样，不仅能避 免药液进入鼻泪管后被鼻黏膜吸收进入血液，还会延长药液在眼球表面停留的时间，让药效更充分。

睡醒后赖床3分钟

统计数据显示，在中风和猝死病例中，近25%的人是在清晨起床发病的，这个时段因此被称为一天中的“魔鬼时间”。孙宁玲建议有高血压、心脏病的 中老年人，睡醒后不要急于起身，应先在床上闭目养神3分钟再起床。身体可保持原来的姿势，并适当活动一下四肢和头颈部，这样血压不会有太大波动。

生气不超过3分钟

美国生理学家爱尔马研究发现，人生气10分钟耗费掉的精力不亚于参加一次3000米赛跑。更严重的是，生气时的生理反应十分剧烈，分泌物比其他 任何情绪分泌的都复杂，且具毒性，因此爱生气的人很难长寿。所以，生气不该超过3分钟，即使有气也要来得快去得快，尽快宣泄，竭力保持情绪的稳定。

如厕不超过3分钟

北京大学第三医院消化科副主任医师姚伟强调，排便时，肠道每平方厘米承受着十几到几十公斤的压力。排便时看书或抽烟，往往导致排便时间过长，如果经常如此，就会造成肠黏膜下垂，导致习惯性便秘、痔疮等疾病的发生。所以，如厕时间最好控制在3分钟以内。

运动间隙歇3分钟

很多人都有运动时上气不接下气的经历，这时应稍微歇歇，其实只要短暂的3分钟，人的肌肉就能完成足够的能量补充，以备下一次运动使用。

每天腹式呼吸3分钟

首都体育学院游泳教练王峥建议，在空气新鲜的户外，每天做3分钟的腹式呼吸。具体方法是：先慢慢地由鼻孔吸气，吸气过程中，胸廓上提，腹部会慢慢鼓起，再继续吸气，使整个肺充满空气，这时肋骨部分会上抬，胸腔会扩大。【详细】

常吃四种菜让你多活几年

海带降血脂

“海带的确是一种营养价值很高的菜。”北京中医药大学养生室教授张湖德表示，海带生长在海水中，是一种含碘量非常高的海藻。海带还含有丰富的粗蛋白、糖、钙等，含量是菠菜、油菜的好几倍。

张湖德指出，海带中的褐藻酸钠具有降压作用，对预防白血病和骨痛病也有一定作用;海带淀粉具有降低血脂的作用，能帮助预防动脉硬化，降低胆固醇。“凉拌和做汤都是常见的吃法，不过脾胃虚寒者和孕妇不宜吃太多。”

香菇能防癌

香菇是中国人首次驯化栽培的食用菌，在我国食用历史悠久，因为营养丰富、味道鲜美，被称为“菇中之王”。明代皇帝朱元璋就经常食用此蔬，并认为它是 “长寿菜”。 张湖德指出，香菇“益气不饥，治风破血和益胃助食”，民间则常用来治治头痛、头晕。现代研究则证明，香菇可调节人体免疫功能，降低诱发肿瘤的可能性， 起到防癌、抗癌的功效。

蕨菜祛炎症

蕨菜又叫做龙头菜、如意菜，是山区很常见的山野菜。张湖德说：“前几年我就大力推广过蕨菜，它富含蛋白质、脂肪、糖类、矿物质和多种维生素，营养价值很高。”蕨菜中的蕨菜素对细菌有一定的抑制作用，具有良好的清热解毒、杀菌清炎功效，对发热、湿疹、疮疡等病症都有一定治疗功效。“食用时，用开水焯一下可去涩味。蕨菜性味寒凉，脾胃虚寒者不宜多食。”张湖德提示。

马齿苋杀菌

马齿苋又称五行草、长命菜，在我国分布广泛，鲜食干食均可，是一种古籍上早有记载的野生佳蔬。马齿苋可用肉丝烹炒，也可用蛋、肉丝做成羹汤食 用，鲜美 可口，脆润柔嫩。“马齿苋除含有蛋白质、脂肪、糖、粗纤维及钙、磷、铁等多种营养成分外，它本身就有很高的药理作用。”张湖德说，马齿苋含有大量去甲肾上 腺素、钾盐及丰富的柠檬酸、苹果酸等，可以起到保持血糖稳定、降低血压、保护心脏的作用。【详细】

养成这五个习惯 可以多活三岁！

每周慢跑一小时

慢跑的好处，估计每个人都能说一些，比如活动筋骨、缓解压力、锻炼意志力等，而根据在“欧洲预防2012”会议上公布的哥本哈根市心脏研究显示，慢跑还可以使致命风险降低44%。从寿命角度而言，益处体现在男性慢跑者比不跑者平均寿命长6.2年，女性慢跑者比不跑者平均寿命长5.6年。

解放军总医院第一附属医院身心医学科主任彭国球认为，慢跑是有氧运动，对健康益处多，能锻炼肺功能，还能让我们的脏腑处于规律的运动中，利于血液循环，提升心脏功能，提高胰岛素敏感性，促进脂质代谢，改善心理机能等。

不过，现代人工作压力过大，越来越不爱动了。每周慢跑一小时还是可以做到的，平时在家里也要做一些腿部屈伸、仰卧起坐，有利于下肢血液的回流。久坐后最好每隔一两个小时要起身活动一会。

每日三份全谷物

我们的食物也越来越精细，然而这对健康并没有太多好处，相反，多吃点粗粮和全谷物反而更有利于健康。

《美国心脏学会循环》期刊上的一项研究建议，每日至少摄取3份全谷物(48克)可以改善健康及预防早死。中国居民膳食指南(2016版)建议，成年居民每日全谷物摄入建议50到150克。

何谓全谷物?

北大医院营养科医师窦攀解释，全谷物是指谷物粮食在加工过程中仅脱去种子外面的谷壳，即不利于食用的保护皮层，但保全天然营养完整的种子。与精制谷物有所区别， 全谷物包括糊粉层、亚糊粉层，胚芽和胚乳四部分，每一层都拥有不可代替的有机营养物质，比精致加工的米和面相比，更营养，更健康。它们含有的纤维，可改善胆固醇水平及降低患心血管疾病、中风、肥胖和II型糖尿病的风险。全谷物还提供了维生素B以及各种矿物质等营养。其实，这是对现代人饮食的饮食结构做出的一种调节。

日常饮食，我们应当选择富含蔬果的饮食，同时摄取的谷物中至少要有一半是全谷物食品。

再老也要有生活目标

一些老人退休后，觉得生活失去了目标，甚至认为反正都是老人了，人生已经没有太多目标了。告诉你，这种想法对你的健康非常不利!

国家二级心理咨询师张晓明表示，生活目标对幸福晚年影响深远，因为有目标让人变得充实，并能获得社会支持，避免心理危机的发生。没有生活目标、缺乏行动力的人更容易患上抑郁症，甚至自杀。而有目标的老人不会因为失落感或某一次失败而颓废，他们能积极寻求子女、亲友、邻居的心理支持。

美国圣卢克·罗斯福医院研究人员对13.7万名平均年龄67岁的老人进行了长达7年的研究，发现拥有较高生活目标的人更长寿，死于心脏病的风险也比常人更低。

张晓明建议，老年人，特别是退休后的老人，要给自己找生活的目标，多一点生活的兴趣点。“有些老人会返聘继续工作，继续自己的工作目标；有的老人则会结伴出游，热衷于了解各地民俗与风情，这些都是不错的选择。”

重视自己的睡眠

没有睡眠就没有健康，儿童睡眠好对于长身体至关重要，而老年人睡眠好是心理平衡的标志，中青年的睡眠好，则是维持健康的重要途径。

2015年在欧洲心脏病学会年会上宣读了一项研究，发现有心脏病发作病史的患者中有近2/3的人也存在着睡眠障碍。

睡眠除了可以消除疲劳，还与提高免疫力、抵抗疾病的能力有着密切关系。有充足睡眠的人血液中的T淋巴细胞和B淋巴细胞均有明显上升，而这两种细胞正是人体内免疫力的主力军。彭国球提醒老人，不要把失眠当成是年老的正常现象，一旦出现睡眠问题，要及时引起重视，寻求医生的帮助。

做一个“好人”

请做一个好人，好人更容易长寿是真的!

美国加利福尼亚大学里弗赛德分校2010年一项研究显示，常怀感恩之心，助人快乐以及乐善好施等可提升幸福感;如果说幸福感这个词还不够的话，那么美国心理学工作者协会所属刊物《健康心理学》发表的一项研究则指出，乐善好施对降低死亡率有帮助。

乐于助人的人通常心地善良，与人为善，帮助别人后自己心中常有欣慰、愉悦的感觉。这种心理状态能把血流量和神经细胞的兴奋程度调到较佳状态，从而提高机体抗病能力。

而不能宽以待人或吝于助人的人，往往心胸狭隘，心理容易处于猜疑、紧张、焦虑的状态，导致神经兴奋、血管收缩、血压升高，使自己的身心陷入恶性循环。所以请做一个好人，因为这影响到你的健康!【详细】

睡前一小时做6件事多活10年

关闭电子产品。不少人喜欢睡前玩手机、上微博。研究显示，睡前玩手机、平板电脑等电子产品能使褪黑激素分泌量减少22%。褪黑激素减少会造成生物钟混乱，引起失眠。因此，睡前一小时应先把电子产品关闭。如果有可能的话，卧室里最好少放或不放电器，尤其是电视、电脑等释放电磁波的电器，否则也会影响睡眠。

计划好第二天要做的事情。很多人在入睡前会想着明天要做的事情，导致自己焦虑不安，精神得不到充分的放松，好睡眠自然绕道而行。所以，建议每天睡前把次日要做的事情在笔记本上做一个简单的整理规划，了却“心事”再上床睡觉。

把第二天要穿的衣服准备好。不少人上床后会反复琢磨第二天自己要穿啥，从而影响睡眠。还有人早上一睁眼不知道该穿啥，导致自己无比纠结。而如果每天睡前打开衣柜，利用充足的时间为自己第二天的衣着做好“规划”，不但可以安心地睡个好觉，而且还省掉了很多无谓的纠结。

用热水泡泡脚。国内外大量研究证实，热水泡脚有助眠的作用。这是因为，热水泡脚可加速脚部血液循环，使更多血液流向下肢的末梢血管，并使大脑血流量相对减少，使人产生困倦感。此外，由于脚掌上无数神经末梢与大脑紧密相连，热水泡脚时对脚部末梢神经的温热刺激，可对大脑皮质产生抑制作用，使人感到脑部舒适、轻松，从而加快入眠，使睡眠加深。值得注意的是，泡脚水的温度以40℃左右为宜。此外，泡脚时在水中加点醋，助眠效果更好。

听听轻柔的音乐。当耳朵接收到有规律的音乐节奏传送到脑部，脑电波频率会随之与该刺激产生互引作用。这些身体与脑部的互引作用会使你的心灵放松平静，准备让愉悦的想法替代紧绷的思绪从而促进睡眠。一些节奏柔和的古典音乐和轻音乐都可以。

创造一个黑暗的入睡环境。研究显示，在完全黑暗的环境里入睡，能对褪黑激素的分泌产生影响，从而提升睡眠质量，改善情绪并增强活力。研究证明即便是较暗的夜灯也会干扰睡眠质量。因此，睡前应关掉小夜灯、拉好窗帘，为自己营造一个回归自然的“黑暗睡眠”。【详细】

健身一周一次就有用 帮你多活好多年！

不少人以“没长性”为借口，心安理得地拒绝锻炼。其实，只要一周锻炼一两次就能让你多活好几年呢！

世界卫生组织建议成年人每周进行至少１５０分钟的中等强度锻炼或者７５分钟的高强度锻炼。中等强度锻炼包括骑车、快走或做园艺，高强度锻炼包括跑步等。英国拉夫伯勒大学、美国哈佛大学医学院及澳大利亚悉尼大学研究人员针对这一建议进行了效果测评。他们用平均９年时间追踪研究了多名４０岁以上志愿者。

结果显示，经常锻炼，也就是一周锻炼超过三次的人，身体素质更好，与完全不锻炼的人相比，经常锻炼者在研究期间早死的几率少３５％；只在周末锻炼一两次，但总锻炼时间达标的人，早死几率低３０％。

另外，经常锻炼能让人死于癌症的几率低２１％，死于心血管疾病的几率低４１％。但一周锻炼一两次同样能让死于癌症的几率低１８％，死于心血管疾病的几率低４０％。即使锻炼总时长不“达标”，对癌症和心血管疾病的“抵抗”效果也差不了太多。【详细】

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