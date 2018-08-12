20多岁就患胃癌？疑病尽快胃镜筛查

不少人谈胃癌色变。然而，早期胃癌5年存活率高达九成以上，通过微创手术可精准治疗，达到根治效果。因此，提高筛查认识，早发现，早治疗，至关重要。

中山大学及岭南名医、中山大学附属第六医院食管胃肠外科学科负责人彭俊生指出，胃镜仍然是胃癌筛查的金标准，对于高危人群如家族胃癌史、幽门螺旋杆菌感染者、胃部有癌前疾病如慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、手术后残胃等的患者，一定要定期做胃镜检查。

我国大部分胃癌患者难在早期确诊

国家癌症中心发布了2017年中国最新癌症数据，城市地区前10位癌症中，胃癌的排名有所上升：在男性组别排名第二位，在女性组别排名第四位。彭俊生指出，近年来近端胃癌（食物进入胃部处）发病比例逐渐在增加，年轻人患病人数也在增加，“在我诊治患者中，偶尔也有20多岁的学生患上胃癌的”。

在我国，早期胃癌患者占比仅一成左右，近九成患者确诊时已是进展期甚至是晚期，生存率比较低。彭俊生介绍，早期胃癌症状不明显难以察觉警示信号，因此要有规范化的筛查手段。

“大便潜血筛查是简易方法，基因筛查比较适合高危人群，肿瘤标记物检测敏感性不高，因此胃癌筛查金标准仍然是胃镜，其他手段难以轻易取代。”彭俊生说，通过胃镜检查可肉眼观察肿瘤组织，并取活组织进行病理检查，其中超声胃镜可了解肿瘤侵犯程度，如侵犯胃壁的深度、周围淋巴结是否肿大或者转移。目前，有无痛下的高清电子胃镜、超声、放大、染色胃镜等筛查方法可提高早期诊断率，如有怀疑，建议到有条件的医院进行检查。

50岁以上建议都做胃镜检查

哪些人是胃癌发病的高危人群呢？一般人群做胃镜检查的频率应该是多少年一次呢？

彭俊生介绍，胃癌发病有明显地域性差异，在我国的西北与东部沿海地区发病率偏高，在广东粤东地区，近端胃癌比其他地区高。长期食用熏烤、腌制食品人群中胃远端癌发病率高，吸烟者的胃癌发病危险较不吸烟者高。

对于普通人群来说，50岁以上的人士建议做一次胃镜检查；如果胃部已出现不舒服、上腹胀痛、食欲下降、消瘦、大便黑色等症状，应在医生指导下及早行胃镜检查，如无特殊发现，以后每2~3年再行检查。

早期胃癌微创手术精准治疗可根治

在临床诊断中，胃癌可分为早期胃癌和进展期胃癌，患者比例大约为1:9，二者的治疗手段存有很大的差异。

早期胃癌以手术治疗为主，配合定期复查。目前治疗手段主要有内镜和微创腹腔镜手术，可以达到根治目的。值得关注的是，随着医疗技术进步，精准治疗强调的是给予患者准确评估，提供最佳治疗方案，切得过多是过度治疗，直接影响了患者生存质量，切得过少无法达到治疗目的。

对于符合没有淋巴转移，分化类型比较好，非溃疡型、肿瘤局限于黏膜下层的，采取内镜治疗完整剥除黏膜组织（ESD）即可；如果无法判断肿瘤浸润的深度及淋巴结转移情况，须内、外科医生共同配合再双镜联合：一方面外科医生用腹腔镜配合内镜医生用胃镜一起探查，内镜辅助判断肿瘤位置；一方面利用示踪剂准确显示肿瘤病灶的范围及前哨淋巴结，切除后取组织活检，半小时内可得结果，确定是否已切除干净。由于腹腔镜的高清镜头有放大的作用，如果加上3D功能，腔镜下对肿瘤切除和淋巴结清扫反而更彻底，而且耗时比传统手术时间还短，通过微创等手段实现精准治疗是以后的发展方向。

进展期胃癌讲究治疗手段

彭俊生介绍，与早期胃癌主要以手术切除不同，进展期胃癌需要综合治疗手段，根据肿瘤临床分期和病理学类型、结合患者一般状况和器官功能状态来帮助患者选择最佳治疗方案，例如手术、放疗、化疗、分子靶向治疗、生物治疗等。

“确定肿瘤分期很重要，不同分期治疗方法不同。”彭俊生表示，而且不同患者进展期状况也不同，最考验医生的是精准判断肿瘤分期和类型。在实际治疗中，一些晚期胃癌正处于“发展迅猛”阶段，这个时候并不适合立即手术切除，否则不但无法切除干净，而且还会刺激肿瘤蔓延、淋巴转移，这时候应该先化疗，等肿瘤缩小了、降期了再进行手术，手术后再结合病情采取其他治疗手段。

预防并发症：营养治疗应贯穿全程

胃癌常合并营养不良，可能会出现低血糖综合征、贫血、腹泻等常见并发症，放化疗后也会令病人产生恶心呕吐、灼痛等多种副作用。对于肿瘤患者来说，无论是手术后，还是放化疗中，身体的不适痛苦万分，部分患者甚至因为严重的并发症而死亡。

彭俊生指出，肿瘤治疗过程中并发症高，与不重视营养治疗密切相关，改善患者身体的营养状况，可以减低并发症发生率，提高治疗效果。胃癌治疗过程中，部分患者可能会出现瘘、感染、梗阻等并发症，部分患者在放化疗时无法正常进食，这时候普通饮食无法为身体提供足够的支撑，协同“抗战”，需要额外的营养手段。

“手术前严重营养不良，应该要先给予营养支持，如果口服达不到六成的营养需要，应以静脉方式输入补充营养。”彭俊生表示，营养治疗并非是肿瘤治疗的辅助手段，而是贯穿整个肿瘤治疗过程的重要手段，包括术前、术中、术后，对于已出现并发症或是手术创伤大的，及时增加营养支持，即使顺利出院也要持续跟踪，提供必要的营养指导和补充。

四大类高危人群 需提高筛查频率

一、有胃癌家族史。

二、幽门螺旋杆菌感染者：幽门螺杆菌（Hp）能促使硝酸盐转化成亚硝酸盐及亚硝胺而致癌；Hp感染引起胃黏膜慢性炎症加上环境致病因素加速黏膜上皮细胞的过度增殖，导致畸变致癌。

三、慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、手术后残胃、肥厚性胃炎、恶性贫血等胃癌前疾病患者。胃部分切除术后仅剩残胃的，5年后患胃癌风险明显加大，要提高警惕。

四、饮食喜欢高盐、腌制，吸烟、重度饮酒人群。（记者梁超仪 通讯员简文杨）