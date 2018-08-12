世界艾滋病大会：WHO推荐多替拉韦为首选抗艾治疗

在日前于荷兰阿姆斯特丹举行的世界艾滋病大会期间，世界卫生组织(WHO)更新了艾滋病预防及治疗指导性文件，推荐多替拉韦(DTG)作为成人及青少年艾滋病抗病毒的一线首选治疗方案。

WHO表示，将更好的药物作为治疗及预防的选择会让艾滋病毒病毒(HIV)感染人群更长久获益，并且降低疾病治疗成本。更好的治疗药物也会有效地控制HIV感染，减少其传播，并有助于消除HIV传播目标的实现。

指南中还指出，使用多替拉韦优于其他非多替拉韦的二线治疗方案(包括儿童、育龄期妇女及孕妇)，为此指南还推荐多替拉韦为二线首选治疗方案。此外，推荐多替拉韦+替诺福韦(TDF)+拉米夫定(3TC)或恩曲他滨(FTC)方案为HIV暴露后预防的首选方案。

根据2018年WHO指南发布的信息，截至2017年年底，约有70个低收入和中等收入国家已经或正在计划将多替拉韦纳入其国家指南，并且转至以多替拉韦为基础的一线治疗方案。

WHO指南同时也指出，对于特殊人群，例如怀孕8周内的HIV感染者，可考虑在孕8周之后使用含有多替拉韦的治疗方案，以避免多替拉韦可能导致的胎儿神经管畸形的风险。

首都医科大学北京地坛医院感染临床和研究中心主任张福杰教授表示：“WHO指南的更新对于中低收入国家在艾滋病的治疗和预防策略上有着重要的指导意义。将具有高耐药屏障、抑制病毒速度快且长久、药物相互作用少等特点的更好的药物作为艾滋病治疗及药物预防的一线首选，会让感染人群及高危人群更长久获益。中国属于发展中国家，此次WHO指南的更新，无论对于中国的艾滋病临床治疗还是药物预防，都有着积极深远的影响。”

GSK中国研发和医学事务负责人、副总裁贺李镜表示：“GSK一直致力于在全球范围内开发效果卓越的艾滋病抗病毒治疗药物。目前，我们在中国已经上市了多个被临床证实具有良好有效性的艾滋病抗病毒药物。另外，我们在全球尚有多个临床在研阶段的药物。希望通过我们的不懈努力，可以为HIV感染者带来更多更好的治疗选择。”