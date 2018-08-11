受访专家：首都医科大学附属北京朝阳医院睡眠呼吸疾病诊疗中心主任 郭兮恒

通常人们认为，早睡早起身体好。然而，如果不考虑身体的具体情况，盲目追求早起，很可能伤害健康。

首都医科大学附属北京朝阳医院睡眠呼吸疾病诊疗中心主任郭兮恒告诉《生命时报》记者，早起是相对而言的。在健康睡眠的情况下，早起的积极意义有：早起本身意味着没有睡得过晚，如果晚上10点睡觉，早上不睡懒觉，是正常的；表明睡够了，睡眠质量好；意味着睡眠不拖沓、不延后。

郭兮恒说，早起未必是健康的标志，也可能表明有失眠或其他睡眠问题。健康的睡眠首先要符合人体生理周期。最佳睡眠时间在晚上10点左右，早上自然醒，最符合人体睡眠周期。

其次，成人的睡眠时间要保证7~8小时，儿童需要9小时，过长或过短都可能是睡眠障碍。孩子写作业过晚，第二天要多睡一会儿，否则影响生长发育；上班族上夜班，早上要补充睡眠；老人在晚上很难形成连续的高质量睡眠，反而在早晨睡得最香。这些情况没必要强调早起，否则导致睡眠严重不足，白天工作效率低、注意力不集中。

最后，要保证睡眠效率。睡眠时间应该为躺在床上时间的90%以上，否则容易精神不振。有人浅睡眠时间长，深睡眠不足，需要到医院检查，依靠用药等方法纠正。

郭兮恒建议，要获得健康睡眠，不要睡得太晚，保证时间；睡眠要有规律，按照自己的习惯入睡；熬夜不应成为常态，如果前一天睡得晚，第二天晚点起床也无妨。（记者 田 飞）