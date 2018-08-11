家中床垫最好5年更换一次，质量好的可用10年左右。近日，美国《读者文摘》杂志总结了不换床垫可能造成的影响：

1.尘螨过敏。人的一生有1/3的时间在床上度过，身体脱落老化的皮肤细胞和天然油脂会吸引尘螨。床垫越老旧，尘螨越多，对过敏、湿疹等患者是很大的威胁。

2.哮喘更严重。哮喘患者睡在满是灰尘的旧床垫上，可能会出现鼻塞和呼吸道问题。哮喘往往发作在傍晚和夜间，床垫环境不佳，使其更严重。

3.背部或颈部疼痛。旧床垫缺乏支撑力，韧带、肌腱和脊柱将承受过多压力，导致颈部和背部疼痛。睡眠时保持正确的体态有助于减轻腰痛。超期服役的床垫会变得柔软，让人无法保持正确的体态。

4.压力更大。美国俄克拉荷马州立大学研究者发现，新床垫提高睡眠质量，减轻心理压力。旧床垫让你难以入睡，压力大与睡不好形成恶性循环。

5.记忆力变差。睡眠帮助巩固记忆。旧床垫不舒服，记忆力会受影响。

6.其他健康隐患。任何原因引发的睡眠质量差都会导致白天嗜睡、注意力不集中、心脏病、高血压、中风、糖尿病、抑郁症和体重增加等问题。而充足的睡眠对健康则有很多好处，如增强免疫力、预防2型糖尿病和控制体重。▲ （萧忠彦）