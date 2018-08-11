寒冷的冬季，末梢血液循环差，有的人总感觉手脚冰凉，喝热水、多穿几件衣服也暖不起来，即使在炎炎夏日，他们仍四肢冰冷。中医分析导致一年四季手脚冰凉的原因，主要有两方面，一是阳气不足，二是肝气不舒，而这都可以通过调养生活方式得到缓解。

阳气不足。中医认为，人体阳气不足，温煦功能减弱，会出现怕冷、四肢不温、精神萎靡，及上腹部、背部或腰膝怕冷等问题。这主要与不良生活方式有关，如进食过多生冷食物，缺乏运动。针对阳气不足造成的手脚冰凉，应从几方面调理。

饮食方面：适当多吃些牛肉、羊肉、鸡肉，烹调时加入辛温的葱、胡椒等调味品；水果可吃桃、葡萄，少吃西瓜、梨等；少吃冷饮。

适当运动：动则养阳，所以四季都要坚持运动。依据个人爱好、体力强弱选择运动方式，以有氧运动为佳，如瑜伽、散步、太极拳、八段锦等。尽量不要运动到大汗淋漓，一旦大量出汗，津液会受损，也是在损耗阳气。

多晒太阳：中医讲“背为阳”，人体的督脉、足太阳膀胱经均分布于后背，所以要多晒背部，借助自然界阳气温通经脉。

艾灸：夏季人体阳气充足，气血流通旺盛，此时进行艾灸可祛除体内阴寒病邪，恢复阳气。具体可艾灸3个穴位，一是大椎穴，位于第七颈椎棘突下凹陷处，艾灸该穴位可增强阳气，驱散寒湿，提高机体免疫力。二是足三里，位于小腿上，当腿弯曲时可看到膝关节外侧有一块高出皮肤的小骨头，这就是外膝眼，从外膝眼直下四横指处便是足三里。足三里为养生保健第一要穴，民间有“艾灸足三里，胜吃老母鸡”的说法。艾灸该穴有温中散寒，健运脾阳，补中益气的作用。三是关元穴，在肚脐下四横指处。艾灸关元穴可治疗一切阳虚证，对畏寒怕冷效果尤佳。

肝气不舒。中医认为，肝主疏泄，具有疏通、畅达全身气机的作用。现代人生活节奏快，工作压力大，如果没有找到很好的解压方式，日积月累，就会出现肝气不舒。肝主四肢末端，如果肝气郁结，容易手脚冰凉，还伴有烦躁易怒、失眠多梦、头晕目眩、咽喉有异物感。针对肝气不舒造成的手脚冰凉，可从以下几方面调理。

饮食方面：适当多吃蒿子杆、海带、萝卜、金橘、柚子、山楂等。可用玫瑰花代茶饮，取几朵干玫瑰花，放在茶杯里，冲入沸水，加盖30分钟后饮用。玫瑰花味甘、微苦，归肝、脾经，具有行气解郁疏肝的作用。

早睡觉，勿熬夜：《黄帝内经》记载：“人卧则血归于肝”，凌晨1点至3点肝经当令，此时是调养肝经的最佳时机。

多交朋友，外出旅行：肝气不舒的人一般喜欢宅在家，结果越待越郁闷，所以一定要多交朋友，多出走走，放松精神。

敲打阳陵泉：该穴位于小腿外侧，腓骨前下方凹陷处。每天用拳头敲打阳陵泉能降肝火、解郁结。（首都医科大学附属北京中医医院治未病中心副主任医师 郭 昕）