打青霉素为什么会很疼

青霉素具有高效、低毒、剂量选择幅度大、价格低廉等优点，迄今仍是临床抗感染治疗中对敏感细菌所致感染的首选药物。不少人患咽炎、扁桃体炎、中耳炎等疾病时，可能都用青霉素治疗，最深刻的感受是，用青霉素打屁股针，会比其他药疼，原因有以下几点。

1.溶媒：以前的青霉素钾中含有钾离子，刺激性较大，容易引起疼痛，有人甚至发生晕针。为减轻疼痛，现在多采用0.2%利多卡因做溶媒，可减轻臀部疼痛及全身反应。

2.药物颗粒：苄星青霉素颗粒大，难溶于水，溶于水后呈白色乳液状，肌内注射时易造成针头堵塞。为防止针头堵塞，临床常用粗针头、大剂量溶媒及注射时快速推注的方法进行注射，因此患者疼痛感强烈、注射部位疼痛持续时间长、硬结发生率高。现在通过调整注射操作、更换含有利多卡因的溶剂、改良肌内注射方法，改善了患者的舒适度。

3.温度：气温低时，青霉素水溶性变差；寒冷刺激则会引起局部肌肉收缩，增加肌内注射阻力及局部药物浓度，影响推注速度，从而增加针头阻塞几率及疼痛程度。肌内注射前，通过恒温箱临时加热药液再注射，有助于缓解疼痛。

需要提醒的是，青霉素类药物容易引发严重过敏反应，使用前必须先做皮试。注射完青霉素，至少在医院观察20分钟，无不适感才可以离开。头孢类药物和青霉素存在一定交叉过敏概率，因此对青霉素过敏者，有可能对头孢类药物也过敏，使用前也应进行皮试。（首都医科大学附属北京朝阳医院副主任药师 宫丽丽）