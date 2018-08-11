热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

伏天多吃南瓜山药

马 佳

2018年08月11日08:45 来源：人民网-生命时报

受访专家： 武警总医院营养师 刘庆春

吃烧烤、喝啤酒、吃冷饮……伏天里，很多人借此消暑。然而，这样吃虽然当时很爽，却对肠胃造成了很大伤害。武警总医院营养师刘庆春告诉《生命时报》记者，伏天里多吃些南瓜和山药，有助保护受伤的肠胃。

中医认为，山药性平、味甘，归肺、脾、胃、肾经。从现代营养学的角度分析，山药含有淀粉酶、多酚氧化酶等物质，能促进消化、改善胃肠功能。山药吃法多样，可将山药与大米、小米、红枣等熬成杂粮粥，也可将山药研细磨粉后与米粉混合，熬成糊糊喝，还可将山药蒸熟后制成蓝莓山药食用。

据《滇南本草》和《本草纲目》记载：南瓜性温、味甘，入脾、胃经。也就是说，南瓜对于养护脾胃很有好处。从现代营养学的角度分析，南瓜含有丰富的胡萝卜素、B族维生素、维生素C和钙、磷等成分，是健胃消食的高手，其所含的果胶可以保护胃肠道黏膜免受粗糙食物的刺激，适合患有胃病的人食用。而且，南瓜所含成分还能促进胆汁分泌，加强胃肠蠕动，帮助食物消化。南瓜烹饪方法多样，可蒸食、熬粥或煲汤。

(责编：聂丛笑、权娟)


推荐阅读

中年男性养生首补肾？错！养肝排第一   男性一旦过了“而立之年”，健康状况就开始滑坡。比如身体发福，体力、精力衰减等。此时，该为健康做点什么呢？一些人首先想到的往往是补肾，事实是这样的吗?【详细】

"胃癌候选人"有6大征兆 7类人最易"踩雷"   胃癌的早期表现非常隐匿，也可能没有任何症状。出现如下的一些表现时，应该提高警惕：上腹部不适、疼痛、腹胀、嗳气、食欲减退。反酸和烧心；呕血、便血、黑便；贫血；腹部包块；不明原因的消瘦。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn