受访专家： 武警总医院营养师 刘庆春

吃烧烤、喝啤酒、吃冷饮……伏天里，很多人借此消暑。然而，这样吃虽然当时很爽，却对肠胃造成了很大伤害。武警总医院营养师刘庆春告诉《生命时报》记者，伏天里多吃些南瓜和山药，有助保护受伤的肠胃。

中医认为，山药性平、味甘，归肺、脾、胃、肾经。从现代营养学的角度分析，山药含有淀粉酶、多酚氧化酶等物质，能促进消化、改善胃肠功能。山药吃法多样，可将山药与大米、小米、红枣等熬成杂粮粥，也可将山药研细磨粉后与米粉混合，熬成糊糊喝，还可将山药蒸熟后制成蓝莓山药食用。

据《滇南本草》和《本草纲目》记载：南瓜性温、味甘，入脾、胃经。也就是说，南瓜对于养护脾胃很有好处。从现代营养学的角度分析，南瓜含有丰富的胡萝卜素、B族维生素、维生素C和钙、磷等成分，是健胃消食的高手，其所含的果胶可以保护胃肠道黏膜免受粗糙食物的刺激，适合患有胃病的人食用。而且，南瓜所含成分还能促进胆汁分泌，加强胃肠蠕动，帮助食物消化。南瓜烹饪方法多样，可蒸食、熬粥或煲汤。