受访专家：中山大学附属第六医院皮肤科主任 吴良才

夏天，不少人洗澡后将爽身粉扑在身上，淡淡的清香和干爽的感觉让人很舒适。爽身粉在使用时有一些注意事项，用不对反而伤身。

爽身粉的主要成分是滑石粉、硼酸、碳酸镁及香料等。滑石粉质地柔滑，具有良好的润滑性；硼酸在医学药剂中有消炎、消肿、收敛和止痒的作用；碳酸镁能干燥、抗结块，而香料则让爽身粉的使用感更舒适。

由于爽身粉中常常混有石棉成分，大量或不当使用的话，对消化系统和呼吸系统有一定的影响。现在有一种液体爽身粉，可避免吸入粉尘，一些不以滑石粉为主要原料的爽身粉也可选择。

玉米粉。这种爽身粉的主要成分是日常食用玉米淀粉，具有一定的吸湿性，但为了增加玉米粉的润滑性，一般都会添加一定量的香精香料或其他成分。但这种爽身粉易招来细菌，要注意选择含有抗菌成分的产品，使用时也要注意手部卫生，避免污染瓶罐内的粉末。注意不能使用平常食用的玉米淀粉、面粉等代替，它们没有经过专门处理，容易结块、滋生细菌。

松花粉。松花爽身粉是中国本土企业自己研发的，属于妆食同源类化妆品，不添加滑石粉、不含香精香料，取自天然的松树花粉。松花本身有一定的药用价值，给宝宝涂抹可以有效地预防湿疹、蚊虫叮咬等。但由于原料是自然松花，价格相对较贵。

珍珠粉。珍珠爽身粉以天然淡水珍珠为原料，《本草纲目》里记载“珍珠涂面，令人润泽好颜色。涂手足，去皮肤逆胪（音lú）；坠痰，除面斑，止泻；除小儿惊热，安魂魄；解痘疗毒。” 珍珠粉外用对婴幼儿有非常好的护肤功效，能够有效祛痱，减轻刺痒感。

使用爽身粉时，有一些注意事项。它可用在腋窝、颈部等地方，女婴和成年女性使用时，要避免扑在下半身，尤其是大腿内侧、下腹部、私密处。女性的内生殖器官与外界直接相通，粉尘、颗粒均可通过外阴、阴道、宫颈等进入到生殖系统。如果长期、大量使用爽身粉，有可能刺激生殖系统，引发疾病。还要指出的是，长痱子的宝宝出汗后，最好不要再用爽身粉。这是因为，爽身粉吸收汗水后，会变成颗粒状的物质，进而堵塞汗腺，滋生细菌，使得痱子更严重。记者 潘晓彤