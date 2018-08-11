常喝牛奶和常喝豆浆的人差多少？ 告诉你这些真相

中国人的餐桌上，少不了牛奶、豆浆这两样营养丰富的饮品。“一山不容二虎”，有人钟爱牛奶，有人偏爱豆浆，如果要分出个高下，究竟哪种更好？

权威营养专家对比两者的营养成分，教你选出适合自己的那一杯。

牛奶VS豆浆，有啥不一样

虽然豆浆常常被称为“平民牛奶”，它的很多成分与牛奶相似，但两者一个来源于植物，一个来源于动物，营养成分并不完全一样。根据实际情况选择适合自己的，才能发挥最大营养功效。

1、牛奶补钙健骨

从补钙角度说，牛奶中的钙磷比例比较合适，还含有维生素D、乳糖、氨基酸等促进钙吸收的因子，是膳食优质钙的主要来源。

而每100克豆浆的钙含量约为10毫克，是等量牛奶钙含量的1/10。如果想通过喝豆浆补钙，就要采取一些措施了。

比如每天晒30分钟左右太阳，补充足够的维生素D，促进钙吸收。或者每天吃半块豆腐，加上半斤青菜，也能满足人一天的钙需求。

但要想以最快速、简单的方法补钙，喝牛奶是最好的办法。

2、牛奶延缓衰老、美容美发

牛奶不仅含有豆浆中没有的维生素A和D，而且其中的维生素B2和B6也高于豆浆。

维生素A是很好的抗氧化剂，能延缓衰老；维生素B2能促进毛发生长并帮助蛋白质、脂肪和碳水化合物代谢；维生素B6则是调节神经系统、维持皮肤健康不可或缺的营养素。

建议喝豆浆的人群，若能每天吃一个鸡蛋，就能补充上述营养素的缺失。

3、豆浆减肥、预防慢病

在脂肪含量上，牛奶的脂肪含量约为3%~4%，豆浆为0.7%左右。

牛奶中的脂肪主要为甘油三酯，还含有少量的胆固醇，而豆浆的脂肪以不饱和脂肪酸为主，且不含胆固醇，对于血脂高、有肥胖症倾向，患有心血管疾病的人群，豆浆是很好的选择。

另外，豆浆中的植物保健成分，比如大豆异黄酮、大豆聚糖和含量丰富的膳食纤维都对预防糖尿病、心血管病等很多慢性病有效果。

4、两者都能补充蛋白质

在蛋白质含量上，牛奶和豆浆中所含均为优质蛋白，易被人体吸收、利用。

两者蛋白质含量和吸收率差别不大，而且都含有人体必需的9种氨基酸，所以从补充蛋白质上来讲，豆浆和牛奶并没有太大差别。

tips

豆浆和牛奶各有特色，最好在喝豆浆的同时，适量喝牛奶。

选一杯适合你的牛奶

1、健康成人、儿童

全脂牛奶

全脂牛奶最大程度地保留了牛奶中的营养物质，含有丰富的脂溶性维生素A、D、E、K等，并且含有天然钙质，利于人体对钙的吸收。

2、中老年人

强化维生素AD奶

中老年人肠胃吸收能力变差，钙流失和维生素缺乏较明显，且我国居民普遍缺乏维生素A，强化AD的牛奶是维生素A和D最廉价最方便的来源之一，中老年人可适量选用。

3、高血脂、减肥者

低脂产品

这类人群不能过多摄入脂肪，特别是饱和脂肪酸，脱脂牛奶对他们来说是最佳选择，同时，脱脂牛奶还有利于控制热量。

4、乳糖不耐受者

低乳糖奶

此类人群消化道内缺乏乳糖酶，故而无法消化牛奶中的乳糖。目前市场上有不少加入乳糖酶的低乳糖牛奶，这种牛奶的乳糖大部分已经被分解，可减少不耐受问题。

选择时应该注意产品标示，选择标明“低乳糖”、“水解乳糖”的牛奶。

5、天天喝奶的人

巴氏杀菌奶

巴氏奶经过低温除菌保留了牛奶绝大部分营养，但保质期较短，需低温保存，天天喝奶的人可少量多次购买新鲜产品。