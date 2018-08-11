世间最健康的饮品是什么？你每天都能喝到却不知道

很多人这一生，喝过各种高档饮品、各种名目档次的酒，口舌之欲，无意中也成为一个人标榜身份、历经世事的象征，然而喝到最后才发现：原来最好的还是那一杯凉白开!

喝遍万千，最健康的还是白开水

一位心血管医生曾讲述自己朋友的真实故事：朋友事业做得颇有起色，应酬不断，经常跟他讲述喝过的各种高档酒和饮品，平时忙时连口水也不喝，饮料、咖啡不离嘴，待客应酬全用昂贵的酒水、饮料，只要听说了什么养生、什么名贵，都想着尝一口，认为这样才与自己的身份匹配。最后因脑血管病躺在病床上，问起医生该喝些什么，医生告诉他：凉白开就可以!那时候他才悔悟：喝了那么多好酒、昂贵饮品，原来最好喝、最有用的还是白水啊。

正如我们问及最好吃的食物味道，有两个答案被提到的次数最多，一个是妈妈的味道，一个是小时候第一次吃到时的味道，回答山珍海味的寥寥无几。味蕾最喜欢的食物，不是复杂加工后的肥甘厚腻，而是最简单淳朴的味道。

白开水，当之无愧的健康饮品

中国人素来对于白开水有一种“母亲般”的依赖情节，那是小时候搪瓷杯里的记忆!

在华东师范大学2018届毕业典礼上，一名来自意大利的硕士毕业生演讲时打趣地说，4年来，不管他的身体哪里不舒服，中国同学们都会让他多喝点开水，中国的白开水厉害得不得了。这句话虽有调侃的意味，却也道出了白开水在国人心中的地位。

白开水确实是健康的饮品！

白开水无太多禁忌人群，无论谁，无论什么状态，白开水都不是禁忌，相信没有哪一种饮品有白开水这般“百无禁忌”。

水是生命之源，人体70%左右都是水分，而白开水无疑是最好的补水佳品，不仅解渴，还在人体的新陈代谢过程中起重要作用。正如《美国流行病学期刊》发表的一项研究发现，相比每天喝水少于2杯的人，那些每天喝5杯水以上的人死于心脏病的可能性要低41%。

任何饮料也代替不了白开水，把质量有保证的水烧开后再喝，无疑是补水的好选择。

没事儿，喝喝白开水！

在这个饮品丰富、诱惑颇多的年代，对于喝水，我们又有太多的盲目!

一是喝不够 很多人忙忙碌碌，一天下来顾不得自己喝了多少水。中国疾病预防控制中心营养与食品安全所何丽研究员指出，当感到口渴时身体已经处于脱水的状态了，像头痛、心慌、注意力不集中都可能与缺水有关。当看到自己小便颜色是深黄色，说明身体已经缺水，就要及时补充水分了。中国营养学会推荐，成人每天摄入水应该是1500~1700毫升，也就是大约三瓶矿泉水的量。有事没事常喝点白开水，就是给身体健康多加分。

二是不会喝 渴的时候，就咕咚咕咚一大杯水下肚，这样会增加心脏负担。不妨把每天的饮水量平均分配到几个时间段，比如清晨起床后喝杯水、健身前30分钟喝100~150毫升的温水、睡前半小时喝一杯水、运动中口渴及时喝水，这样既补充了水分，又不会对身体造成负担，一句话“随时喝、小口喝、多次喝”。

三是没喝对 咖啡、可乐、雪碧、茶，有人误以为喝这些饮料就是在喝水，这样的意识已经蔓延到儿童这一代。我国首个儿童饮水状况调查的结果显示，75%的学生最喜欢喝饮料。大部分的饮料里含有大量糖类和其他添加剂，就像一瓶0.5升饮料所含的热量，就相当于一到两个馒头或一小碗饭，用饮料当水喝，最后就是把人喝胖了，身体喝差了!

人生就像喝水，生活本简单，别弄得太复杂。走过了高低起伏，品尝了酸甜苦辣，发现最珍视的还是妈妈的味道，最想要的还是一杯清水的味道。返璞归真，春听鸟啼，夏听蝉鸣，秋听虫叫，冬听雪声，聆听生活最本初的声音，品尝食物最原始的味道，享受亲情最纯真的快乐，像白开水一样平淡，但也像白开水一样能滋养人生。

没事儿，喝喝白开水!