7岁女孩吃木耳后器官衰竭!这10大易中毒食物要留心！

近日，根据华西都市报报道，浙江一位7岁小女孩雯雯(化名)，因为吃了浸泡了两天两夜的黑木耳中毒，导致全身多脏器功能衰竭，在杭州的浙江大学医学院附属儿童医院ICU抢救了一个多星期，全身血液置换了4次，依然没能醒过来，目前生命垂危。

市场上买的木耳除了干木耳，几乎都是浸泡过的木耳，为什么就中毒了呢?

微生物毒素造成后续严重后果

中级临床营养师李健表示，首先要说明的是，鲜木耳是不能吃的，因为鲜木耳中含有一种叫“卟啉”的物质，食用后经过阳光照射，会发生植物日光性皮炎，从而引起皮肤瘙痒、红肿、痒痛等，所以木耳需要在阳光暴晒下制成干品，将“卟啉”等分解之后再食用。而正常情况下，合格的干木耳经过泡发，之后炒食和焯水后凉拌吃都是没有问题的。而若是之前泡发的木耳，夏天温度高，在这个过程中就有可能产生了足以威胁生命健康的有害物质。

有分析称，久泡的木耳之所以不能吃，是因为里面含有的亚硝酸盐。可仔细分析发现，既有的一些实验数据表明，木耳浸泡24小时后，其中的亚硝酸盐含量虽然略有上升，但对于人体健康来说，这些量微乎其微。接诊医生给出的诊断是，很可能是微生物毒素造成的后续严重后果。但木耳在泡发过程产生何种细菌或毒素，需要进行进一步的检测和判断。而微生物毒素的毒性不可小觑，譬如黄曲霉毒素、青霉毒素等。

这些东西泡久了或能产生毒素

其实在高温天气，不仅是木耳，像干蘑菇、干豆角、干黄花菜等浸泡时间太久，也都有可能产生黄曲霉素等生物毒素，食用后，可产生呕吐、腹泻等中毒症状。

李健提醒，夏季温度高、湿度大，微生物易于生长繁殖，食物容易腐败变质，食物中毒高发，一定要小心。久泡、久放的食物不要吃，凉拌菜超过4个小时就不要吃了。另外，需要注意的是，夏天的豆制品特别容易腐坏，尤其是熟食豆制品，一旦其表面发黏，摸起来滑滑的，就是已经被微生物污染了。虽然里面没有变味，也要扔掉，防止食用后出现不适。

盘点：易被忽视的中毒食物

1、青西红柿

青番茄含有同发芽土豆相同的有毒物质一一龙葵碱。食后会产生恶心、呕吐、肤色青紫、流涎、头晕等中毒症状。生着吃危险性更大!

2、过量的甜杏仁

过量食用杏仁可引起氢氰酸中毒，严重时可抑制延髓呼吸中枢而致死。苦杏仁一般用来入药，其毒性比一般甜杏仁高数十倍。但甜杏仁的毒副作用也是不能小视的，古代很多中医书籍中均记载杏仁“有小毒”、“有毒”。研究发现，杏仁的毒性来自其成分中的苦杏仁甙，它在体内经酶的作用可以生成氢氰酸。

3、没熟的扁豆

鲜扁豆中含有皂甙和生物碱，有毒，但遇热后会溶解。食用前应用沸水焯透或过油，或干煸至变色后食用。

4、生食白果

需要注意的是，白果虽然可以作为食品，但绝不能多吃，尤其是生的白果。目前医学界认为，儿童生吃7粒至15粒，即可引起中毒。但白果的毒性成分能溶于水，加热可被破坏，所以若作为食品，应该去种皮、胚芽，浸泡半天以上，煮熟透后才可食用。一般中毒症状为恶心呕吐，腹痛腹泻，发热，烦躁不安，惊厥，精神萎顿，呼吸困难，紫绀，昏迷，瞳孔对光反应迟钝或消失。

5、发芽的土豆

发芽的土豆或变青的绿皮中,含有龙葵碱,食用后对胃肠薪膜有较强的剌激性和腐蚀性,对中枢神经有麻痹作用,严重的还危及生命。

6、鲜蚕豆

有的人体内缺少某种酶，食用鲜蚕豆后会引起过敏性溶血综合征。症状为全身乏力、贫血、黄疸、肝肿大、呕吐、发热等，若不及时抢救，会因极度贫血而死亡。

7、腐烂的生姜

腐烂的生姜会产生一种叫黄樟素的致癌物质，可诱发肝癌、食道癌。

8、新鲜的金针菇

新鲜的金针菇中含有秋水仙碱，人食用后，容易因氧化而产生有毒的二秋水仙碱，它对胃肠黏膜和呼吸道黏膜有强烈的刺激作用，会出现咽干、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状;大量食用后，还可能引起发热、水电解质平衡紊乱、便血、尿血等严重症状。秋水仙碱易溶于水，充分加热后可以被破坏，所以，食用鲜金针菇前，应在冷水中浸泡2小时，烹饪时把要金针菇煮软煮熟。

9、苦瓠子

苦瓠子中含有一种叫瓠瓜甙的苦素有毒物质，加热不易被破坏，食用后会出现中毒。轻度症状表现为口干、头昏恶心、乏力嗜睡，重度症状有呕吐、腹痛腹泻、大便带脓血、痉挛等，类似“细菌性痢疾”，有时容易误诊。苦瓠子和甜瓠子在形状上很相似，是不易区分的。所以烹饪瓠子前要先舔尝一下，如果带苦味，应立即丢弃。

10、四季豆

未炒熟的四季豆中含有皂甙，人食用后会中毒。炒熟的四季豆无毒。