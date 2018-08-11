警惕帕金森病四个常见误区

帕金森病又名震颤麻痹，是一种常见于中老年的神经变性疾病，多在60岁以后发病。由于公众对帕金森病的认知不足，导致我国帕金森病早诊、治疗率低，甚至将帕金森病误认为是老年痴呆。

据首都医科大学三博脑科医院栾国明教授介绍，帕金森病与痴呆（主要是老年性痴呆）都属于老年性疾病，病理学上通常都归为神经系统疾病中的“变性疾病”，即脑内某些部位、某些类型的神经元（脑细胞）出现明显缺失、变性的疾病。

帕金森患者手脚颤抖、僵硬、行动迟缓等躯体方面症状较为明显，记忆力一般不会受什么影响，但思维和行动迟缓，如起身开门的动作较慢，协调性也比较差。而老年痴呆患者多数时间喜欢静静呆着，不愿意动；没有明显的躯体症状；有明显的记忆力减退，特别是对近期事情记忆力减退，总爱忘事。

误区1：手抖就是帕金森病

因为帕金森病患者肢体不自主震颤表现突出，许多人以为震颤就是帕金森病。栾国明说，肢体震颤的原因有很多，包括生理性震颤、药物性震颤、甲状腺亢进症引起的震颤、特发性震颤等多系统萎缩等，对震颤病因的鉴别诊断需要较强的专科知识。

误区2：帕金森病仅仅有运动症状

由于帕金森病归类于运动障碍疾病，因此很多人误以为帕金森病仅仅有运动障碍症状。事实上，帕金森病的很多症状与运动无关，被称为帕金森病的非运动症状，包括嗅觉敏感性下降、睡眠障碍、认知障碍、便秘、尿频、多汗、性欲减退、疲劳、四肢疼痛、头晕和焦虑。

误区3：尽量不服或者少服药物

许多帕金森病的患者和家人在确立帕金森病诊断之后，拒绝立即服用或尽量少服用抗帕金森病药物，试图延长患者将来药物治疗的有效期。栾国明教授表示，由于肌体本身有代偿功能，如果晚治，代偿功能建立不好，后果更严重。应该在患者的神经传导的环路还没有受到破坏之前，没有不可逆的时候就进行治疗。

误区4：不敢出门、不敢运动

有些患者畏惧出门和活动，排斥一切运动。事实上，运动有助于治疗帕金森病。研究显示，有氧锻炼项目可改善帕金森病患者健康状况。国内外专家研究发现，太极拳可以有效改善帕金森患者的步态及平衡能力。