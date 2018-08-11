“香薷饮”为何是夏日消暑良方？

夏月暑热炎蒸，人在热气之中，似乎得风则爽。然风有虚邪贼风，从克贼之方来者，皆能致病，故感之者，即见发热无汗之表证。这里所说的这类病症就是咱们夏季常见的暑湿感冒，它还有一个更令现代人熟知的名字“空调病”。

由于现代人生活水平的提高，冰箱、空调几乎家家拥有。外面酷暑难耐，到家打开冰箱就能享受到冷饮，在大汗淋漓时进入温度很低的空调房间，或直接让风扇使劲吹，这虽然能给我们带来片刻的身心舒爽，殊不知这舒爽还会对我们的身体造成很多的伤害。

夏月乘凉饮冷，外感风寒，邪滞肌表，则见恶寒发热，无汗，头身疼痛等风寒表实证；夏月喜冷饮，湿伤脾胃，气机不畅，则胸闷泛恶，腹痛泄泻。《成方便读》中记载：此因伤暑而兼感外寒之证也。夫暑必挟湿，而湿必归土，乘胃则吐，乘脾则泻。是以夏月因暑感寒，每多呕泻之证，以湿感于内，脾胃皆困也。治之以外散肌表之寒邪，内化脾胃之湿滞。治疗此种病症的代表方剂就是——香薷饮。

香薷饮出自宋代的《太平惠民和剂局方》，由香薷、白扁豆、厚朴三味中药组成，故又称为“三物香薷饮”。此方主药香薷既能外散暑邪而解表，又能内化暑湿而和中，前人称“夏月之用香薷，犹冬月之用麻黄”，可见香薷为夏日解表化湿之要药。《药性解》曰：香薷，味辛，性微温，无毒，入肺、胃二经。辛散皮肤之蒸，温解心腹之凝结，主下气，除烦热，定霍乱，止呕吐，疗腹痛，散水肿，调中温胃，最解暑气。厚朴苦温，宽中散满，能除湿邪而通行滞气，白扁豆可健脾和中，消暑化湿，寓匡正御邪之意耳。三药合用能散寒解表、化湿和中。

香薷饮常用于夏季感冒、急性胃肠炎等属暑湿外感风寒证者。香薷饮原方注明，为防服药后呕吐，须冷服。

（作者系北京市朝阳中医医院医师）