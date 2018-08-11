热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

“香薷饮”为何是夏日消暑良方？

王红蕊

2018年08月11日04:44 来源：人民网－人民日报海外版

 

　　夏月暑热炎蒸，人在热气之中，似乎得风则爽。然风有虚邪贼风，从克贼之方来者，皆能致病，故感之者，即见发热无汗之表证。这里所说的这类病症就是咱们夏季常见的暑湿感冒，它还有一个更令现代人熟知的名字“空调病”。

　　由于现代人生活水平的提高，冰箱、空调几乎家家拥有。外面酷暑难耐，到家打开冰箱就能享受到冷饮，在大汗淋漓时进入温度很低的空调房间，或直接让风扇使劲吹，这虽然能给我们带来片刻的身心舒爽，殊不知这舒爽还会对我们的身体造成很多的伤害。

　　夏月乘凉饮冷，外感风寒，邪滞肌表，则见恶寒发热，无汗，头身疼痛等风寒表实证；夏月喜冷饮，湿伤脾胃，气机不畅，则胸闷泛恶，腹痛泄泻。《成方便读》中记载：此因伤暑而兼感外寒之证也。夫暑必挟湿，而湿必归土，乘胃则吐，乘脾则泻。是以夏月因暑感寒，每多呕泻之证，以湿感于内，脾胃皆困也。治之以外散肌表之寒邪，内化脾胃之湿滞。治疗此种病症的代表方剂就是——香薷饮。

　　香薷饮出自宋代的《太平惠民和剂局方》，由香薷、白扁豆、厚朴三味中药组成，故又称为“三物香薷饮”。此方主药香薷既能外散暑邪而解表，又能内化暑湿而和中，前人称“夏月之用香薷，犹冬月之用麻黄”，可见香薷为夏日解表化湿之要药。《药性解》曰：香薷，味辛，性微温，无毒，入肺、胃二经。辛散皮肤之蒸，温解心腹之凝结，主下气，除烦热，定霍乱，止呕吐，疗腹痛，散水肿，调中温胃，最解暑气。厚朴苦温，宽中散满，能除湿邪而通行滞气，白扁豆可健脾和中，消暑化湿，寓匡正御邪之意耳。三药合用能散寒解表、化湿和中。

　　香薷饮常用于夏季感冒、急性胃肠炎等属暑湿外感风寒证者。香薷饮原方注明，为防服药后呕吐，须冷服。

　　（作者系北京市朝阳中医医院医师）

(责编：岳弘彬、权娟)


推荐阅读

中年男性养生首补肾？错！养肝排第一   男性一旦过了“而立之年”，健康状况就开始滑坡。比如身体发福，体力、精力衰减等。此时，该为健康做点什么呢？一些人首先想到的往往是补肾，事实是这样的吗?【详细】

"胃癌候选人"有6大征兆 7类人最易"踩雷"   胃癌的早期表现非常隐匿，也可能没有任何症状。出现如下的一些表现时，应该提高警惕：上腹部不适、疼痛、腹胀、嗳气、食欲减退。反酸和烧心；呕血、便血、黑便；贫血；腹部包块；不明原因的消瘦。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn