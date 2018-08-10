力促中医学与全科医学融合发展

全科医生的“全”，并非医生什么病都会看，什么病都给看，全科医生或家庭医生的核心学科理念在于对服务对象进行全生命周期、持续性、综合性的健康维护。离开了全过程、持续性健康维护这个核心学科特点，就不能称其为全科。

中医虽强调“全人”视角的整体疾病观，也强调“上工治未病”的预防重于治疗的健康养生观，但当下的中医师不是全科医生。

中医学是在实践中发展起来的医学科学，我们既要坚定中医文化自信，也要坚定中医学科自信，力促全科医学与中医学的相互融合，在家庭医生签约服务中充分发挥中医药作用，在构建中国特色的家庭医生制度中充分彰显中医药特色。

在中西医院校教育中加大全科医学课程比重

在中西医临床专业中普遍开设《全科医学概论》等课程，并在实践教学中增加基层医疗机构实习、见习学时。在基层医师培训中，也应进一步加大全科及中医学教学内容，鼓励中西医不同执业类别医师相互学习、交流。

增设基层中医师特岗计划

参照全科医生特岗计划，增设基层中医师特岗计划，切实提高基层中医医师待遇，使其收入不低于当地同级医疗机构其他专科医师收入水平，力争达到县级医疗机构同级别医务人员收入的平均水平，稳定基层中医人才队伍。

在医疗资源配置中坚持中西医并重

要在医疗资源配置中不断提高中医药比重，切实增加中医医疗资源总量在我国医疗卫生体系中所占比例，体现出中西医并重的国家战略。制定政策，鼓励开办中医类诊所，大力发展具有中医性质的健康产业，推动中医药在防病、治病中发挥应有作用。同时，在人才培养、科研投入、产业开发等方面，与西医相比应给予同等待遇。

积极构建中国特色的全科医生制度

第一，应将中医药融入全科医生制度整体设计，研究制订将中医学与全科医学协同推进的战略发展规划。根据居民对全科医疗服务的需求，积极探索在全科制度体系中加快发展中医药事业。

第二，在全科医生团队建设中要求至少有1名中医师，在社区或农村居民的中医爱好者中发展社区义工，保护和支持中医发挥作用，营造中医发展的良好环境。

第三，在全科医生服务中大力推行中医适宜技术。经系统评估后，定期筛选适合在全科医疗服务中推广的安全、有效、经济、适用的中医适宜技术和方法，助推基层全科医生服务全面优化升级。（徐宏伟）