中国医药创新主题活动将于9月17日苏州开幕

2018年8月10日，中国医药创新促进会（以下简称“中国药促会”）发起主办的两场大型医药创新活动——“中国医药创新品牌评选”和“第三届中国医药与创新投资大会”媒体见面会在京召开。中国药促会执行会长宋瑞霖在媒体见面会上介绍了活动筹备情况及主要日程安排。中国医疗器械行业协会副会长姜峰在会议上发表了讲话。

中国药促会执行会长宋瑞霖

中国医疗器械行业协会副会长姜峰

来自人民日报、人民网、人民网·人民健康、医药经济报、健康报、中国医药报、经济参考报、中国证券报、证券时报、21世纪经济报道等十余家医药和金融类专业媒体记者参加了现场见面会，同时米内网、药时代、Insight数据库、新康界、医药魔方、HPC药闻药事、正奇投研、知识分子等多家新媒体通过网络参会形式对见面会进行报道。

媒体见面会现场

中国药促会秘书长冯岚、中国药促会投资专业委员会主任委员田源分别担任两场活动介绍环节主持。创投大会支持单位代表美国癌症研究基金会和澳大利亚使馆商务处的代表出席了媒体见面会。

中国药促会执行会长宋瑞霖通过宣传视频与主题报告的方式向到会媒体介绍了这两场大型医药创新活动的历届盛况及今年活动筹备情况。

一、人民网、中国药促会与苏州工业园区联合主办中国医药创新品牌评选活动顺利开展

2015年中国药促会会同人民网发起创办了“中国医药创新最具影响力品牌系列评选活动”，已在北京成功举办两届，引起业内热烈反响。为继续打造更加权威、公正并具有广泛国际影响力的新型医药创新品牌评选活动，中国药促会与苏州工业园区经协商，决定与人民网共同主办医药创新品牌评选活动。在总结前两届成功经验基础上，本次品牌评选活动在项目申报、评选规则方面进行了重大改革，使评选工作更加公开、透明、权威、公正。

1、评选规则接轨国际，推荐/评审专家团队权威重磅

2018年品牌评选接轨国际科学奖项评选规则，采用参评项目专家推荐制，不接受项目自主申报。每个参评项目需由至少三位具备资格专家推荐方可参选，推荐专家在审评会议上介绍项目情况供审评专家审议。目前，中国药促会已经成立由桑国卫院士担任荣誉主任委员，陈凯先院士担任主任委员，蒋华良院士、张伯礼院士、蒋建东教授担任副主任委员，丁健、王广基、葛均波、魏于全、李林、岳建民、李兆申和陈建峰院士以及医药创新领域临床药学知名专家担任委员的“品牌评选推荐及评审专家委员会”。中国科学院、中国工程院相关学部院士和中华医学会、中国药学会、中国医院协会、中国医师学会、中国药师协会五大协会的各专业委员会副主任委员以上的专家具有项目推荐资格。

2、评选纯公益，奖项设置聚焦临床和创新价值

“品牌评选推荐及评审专家委员会”专家在评选过程中将严格按照国际创新标准和国际科学奖项的同行评议制度，推荐并评选出最具临床价值（上市）创新药、改良型新药、创新儿童药或罕见病药，最具影响力药物临床研究领军人物、药物研发领军人物，医药创新特殊贡献奖，中国最具活力的药物创新投资机构奖并予以表彰。品牌评选全流程公开透明，是非盈利性的公益活动，不收取任何费用。

3、项目初审竞争激烈，提名奖名单即将出炉

经过品牌评选办公室对推荐项目的资料审核和评审专家的初审，截至目前，共有28个项目进入复审环节，涵盖了创新品种13个，创新人物10位，专注创新投资的投资机构5家。

2018年8月10日下午，将召开品牌评选专家复审会议。30余位权威评审专家将按照品牌评选评价标准进行项目评分，并按照综合得分排名遴选出创新品种、创新人物获提名奖名单，以及投资机构入围名单。

4、颁奖典礼将于9月在苏州隆重举办

品牌评选终审会议及颁奖典礼将于2018年9月17日下午及晚上苏州举办。颁奖典礼将在融合现代设计和苏州园林特色的苏州文化艺术中心大剧院举行，苏州电视台承办颁奖典礼的流程/舞台效果设计和网络直播。颁奖典礼上将公布各奖项最终获奖名单，并邀请重量级嘉宾为获奖项目颁奖，并对创新人物最终获奖者颁发奖金。

二、第三届中国医药与创新投资大会备受瞩目、亮点众多

2015年以来，中国药品监管改革不断深入。中国药品监管当局加入国际人用药品协调会议（ICH）并成为ICH管理委员会成员，推动中国药品审批以及监管向国际标准全面接轨。香港交易所开创未盈利生物技术企业上市制度，更推动了中国医药创新投资热潮。2016年中国药促会会同中国证券业协会发起创办了“中国医药创新与投资大会”（以下简称“大会”），得到苏州工业园区大力支持；2017年中国药促会又联合中国证券业协会和中国医疗器械行业协会、香港交易所成功举办了第二届大会。大会为国内外医药创新项目、企业、投资人和资本搭建了广泛、权威的高端合作交流平台。两届大会吸引了国内外近300个医药创新项目到会展示，相当一部分项目实现融资或达成合作意向；两届大会累计参会人数达3500余人，涉及医药企业700余家、投资机构500余家；大会还吸引了来自美国、加拿大、日本以及我国台湾、香港地区的医药创新企业和投资机构开设专场推介项目。

今年第三届大会由中国药促会会同中国医疗器械行业协会、中国医院协会、香港交易所共同主办，定于2018年9月18-20日在苏州工业园区召开。本届大会与前两届大会相比，又增加了许多亮点：

1、新增热门专场及论坛、议题

根据当前医药创新热点领域，本届大会在原有国内外创新药品、医疗器械路演专场基础上，新增设了人工智能（AI）智慧医疗创新项目和罕见病治疗药物路演专场。

根据当前金融投资热门领域，在原有医药创新政策论坛、投资人经验分享论坛基础上，新增医药跨境并购、商业健康保险等主题论坛/沙龙和小型闭门会议等多项活动。

以上新增专场/论坛活动将拓宽资本对接创新领域范围，为更多创新项目寻求融资搭建高水准对话平台，助力我国医药行业核心创新能力提升，推动创新成果走向国际。

2、大会受到国内外医药相关机构、权威媒体大力支持

国家卫生计生委医药卫生科技发展研究中心、中国医学科学院、中国中医科学院、中国科学院科技促进发展局、南方医药经济研究所、苏州工业园区、国家医疗器械产业技术创新服务联盟、澳大利亚贸易投资委员会、加拿大不列颠哥伦比亚省政府、美国癌症研究基金会、台湾生技医疗产业策进会、香港生物医药创新协会、香港中资证券业协会、日本制药工业协会、BioCentury、中国外资药品研制和开发行业委员会（RDPAC）、多伦多证券交易所等组织、机构作为创投大会支持方将给予大会全方位鼎力支持；美国摩根大通集团将作为独家国际投行支持本届大会。

此外，施普林格·自然集团旗下的国际顶级学术杂志《Nature》，以及人民网·人民健康、医药经济报、米内网将作为支持媒体对本届创投大会做全方位的报道。

3、国内外重磅讲者齐聚开幕式

全球首次揭示PD-L1/PD-1通路在肿瘤微环境免疫逃逸中作用的美国耶鲁大学肿瘤中心免疫学主任陈列平教授将到会与大家分享癌症免疫治疗发展趋势；

香港交易所行政总裁李小加将在大会上围绕香港资本市场改革等社会各界关注热点问题与大家交流；

泰康人寿保险股份有限公司董事长兼CEO陈东升将在大会上与大家共同探讨社会保险对中国医药创新的支持；

摩根大通国际董事长Jacob A. Frenkel将就中美贸易或全球经济形势等热点内容分享趋势解析观点（积极邀请中）；

麦肯锡伦敦办公室高级合伙人Martin Dewhurst也将围绕全球医药创新及亚洲医药创新活力发表独特见解。

4、召开两场重要座谈会

（1）香港交易所与医药创新企业投资机构座谈

日前，中国生物医药企业歌礼药业在香港交易所正式上市，敲响了中国未盈利生物技术企业上市的第一锣，开辟了医药创新国际资本市场融资新通道。

本次大会特别邀请中国医药创新企业和投资机构代表与港交所行政总裁李小加先生就“上市制度改革与支持医药创新”开展座谈，以加深相互了解并进行深入交流。

（2）《Nature Review Drug Discovery》全球主编与医药创新企业座谈

中国医药创新与研发的快速发展吸引了国际关注，大会邀请中国创新药物研发企业与机构代表与国际顶级学术杂志《Nature Review Drug Discovery》全球主编Peter Kurkpatrick进行面对面的对话，共同探讨全球生物医药创新发展。

5、各大专场路演报名火爆

大会各大专场路演项目报名火爆。截至目前，报名临床数据全球首发专场、上市公司路演专场、非上市公司路演专场、国际专场的项目已超过60多个。

申报路演、报名及查看大会简版日程、各专场已通过审核路演项目请登陆大会官网http://2018cbiic.phirda.com/

欢迎报名

1. 路演报名：

欢迎有意在大会平台展示药品、医疗器械、AI、罕见病治疗药物等创新项目，发布创新品种临床数据的国内外企业/机构登录官网报名路演或临床数据全球首发。（注：路演是指在公共场所进行演说、演示产品、推介理念，及向他人推介自己的公司、产品、想法的一种方式。）

路演为免费报名、早报入选机会更大！

2. 参会报名：

欢迎关注大会的医药创新与投资界朋友登录官网报名参会。

参会名额有限、线上报名更优惠！

报名通道

参会和路演申报请登录大会官方网站报名http://2018cbiic.phirda.com/；或扫描以下二维码关注大会微信服务号，登录报名参会，并随时了解大会动态。注：由于需要提交审核材料，路演/临床数据全球首发汇报项目报名只能在PC端报名。路演报名截止日期8月20日，届时报名路径将关闭，请尽早提交资料报名。

对大会注册报名和路演申报若有疑问，请参见大会报名指南：http://2018cbiic.ihbt.us/portal/article/index/id/6.html

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