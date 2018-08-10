张宁：连接京张两地口腔医疗的“桥梁”

张宁正在为患者诊治 供图/北京口腔医院

从北京到张家口，开车的话会路过官厅水库。北京口腔医院的青年医生张宁，见证了京张高铁官厅水库特大桥的修建经过。去年9月，首都医科大学附属北京口腔医院和张家口市口腔医院合作成立北京口腔医院张家口合作医院，北京口腔医院正畸科副主任医师张宁主动承担援助任务，赴张家口市口腔医院挂职副院长兼正畸科主任，开始了每月频繁自驾穿梭于京张两地的工作状态。就这样，眼瞅着高架桥逐步建成的同时，他感到自己也非常幸运地成为了连接京张两地口腔医疗卫生事业的无形的“桥梁”。

5岁的小雨患有严重的反颌并伴有骨骼发育的畸形，影响了孩子的外貌和口腔功能，但由于家庭条件困难，无法到北京求医，而张家口及周边的医疗机构和治疗水平又难以治疗如此复杂的错颌畸形。当得知有北京专家来张家口出诊的时候，孩子家长喜出望外，带着孩子满怀希望地来到张宁面前。后来，张宁与医院积极协商沟通，最终争取到免费为患者治疗。随后，张宁带领正畸团体经过大半年精心的治疗，使患儿的错颌畸形有了很大的改善，不管是外观还是口腔功能都得到明显变化。

小雨这样的病例在张宁出诊中并不少见。每周张宁会出3-4天门诊，为张家口及周边地区的正畸患者咨询和诊治。张宁利用现有条件和资源，带领着正畸科的团队挑战一个又一个复杂的病例。

张家口作为2022年冬奥会的举办地之一，承担了大量的冰雪运动项目。由于冰雪运动极易造成颌面部损伤，奥组会对2022年北京-张家口冬奥会提出了更高的医疗卫生保障要求。作为穿梭于京张两地的口腔医务工作者，张宁积极筹划和准备口腔颌面部损伤应急培训班，并协助开通首都医科大学附属北京口腔医院和张家口市口腔医院的远程会诊和急救绿色通道。今年7月6日，“助力冬奥 健康保障”口腔颌面部损伤急症处置培训工作在张家口市举行第一期培训班，张家口市及周边口腔工作者百余人参与学习，成为京津冀医联体发展的又一丰硕成果。