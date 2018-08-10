留心身边的7大“催老剂” 别踏上衰老“快车道”

人人都希望自己的脸上只有美丽，没有皱纹，但是抗衰老不能只靠护肤品、保健品，其实在日常生活中，只要留意一些加速衰老的习惯，就能老得慢一些。《生命时报》综合“美国新闻和世界报道”网的报道，总结出影响人体老化速度的一些鲜为人知的因素。

1.过敏症

纽约激光与皮肤美容中心的皮肤病学家杰西卡 克兰特说：“对宠物皮毛过敏和其他一些过敏症会让人看起来衰老。这是因为眼部娇嫩的薄膜所产生的慢性炎症会导致肿胀和瘙痒，引起皮肤颜色变黑变暗。”

2.睡眠时间过长

研究表明，睡眠时间太短会让人存在一系列的健康隐患，而睡眠时间过长(每晚超过8~9个小时)也会缩短寿命。闲散的躺在床上也会妨碍受伤老年人的疾病恢复进程。髋部骨折的美国老年人在一年内死亡的比例高达70%，其原因就在于他们躺着不动。

3.太瘦

体重超重或肥胖无疑会增加人们早亡的风险，但太瘦的人其早亡风险也很大。如果你没有多少脂肪组织，那么你就无法拥有足够的储备资源来抵御疾病和感染。

4.退休

退休会导致大脑功能老化。美国加州大学圣地亚哥分校医学院的精神病学教授格雷戈里 布朗说：“保持思维功能的活跃对于健康老龄化起到了关键性的作用。”

5.耳机

老年人通常存在听力不佳的情况。如果你每天使用耳机的时间不超过一个小时，而且音量足够低，那么听力丧失的问题是可以避免的。一旦失去听力，你就会与周围的环境相隔绝，从而加速老化进程。

6.孤独寂寞感

与社会隔离所引起的孤独寂寞感会缩短寿命，降低生活质量。孤独寂寞感最强烈的人死亡的可能性要比得到关爱和照顾的人高出近两倍。这是因为隔绝感会让血压进入引发心脏病发作和中风的危险区域，削弱免疫系统的功能，增加患抑郁症的风险。

7.爱吃精细食物

美国营养专家拉什说：“最好不要食用装在袋子或盒子里的食品。”这是因为精加工食品，尤其是白色的碳水化合物(如面食、面包和谷物)会升高血糖和胰岛素，从而引起炎症;而炎症是导致很多疾病(如肥胖症和关节炎)的原因。（安伟）