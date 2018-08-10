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瀚晖制药召开短缺药品——注射用丝裂霉素上市新闻发布会

2018年08月10日13:59 来源：人民网-人民健康网

8月9日，瀚晖制药有限公司召开新闻发布会，正式宣布短缺药品 ——注射用丝裂霉素已于本月检验合格，并正拟发运上市。本着患者至上，责任为先的精神，首批生产的2000瓶注射用丝裂霉素将捐赠送往急需的国内医疗机构，后续扩产药品将于8月下旬正式上市供应，以最大程度地保障医疗和患者的一线供应，填补目前医疗市场约每年3万瓶丝裂霉素的临床需求。

新闻发布会现场

追溯到2017年4月，瀚晖制药接到了卫健委、药监局、工信部三部委发出的关于丝裂霉素的保障供应任务。瀚晖制药在第一时间召集公司相关部门，做出快速反应，积极推进各项工作，多次安排研制试制，投资1000多万人民币，并在最短的时间内向国家食药总局递交了注射用丝裂霉素生产情况和完善质量标准等有关事宜的申请，国家食药总局分别于2017年11月与2018年5月快速审批了关于本品生产有关事宜及质量标准修订的药品注册补充申请。

在公司上下通力配合、各部门员工共同努力下，瀚晖制药顺利地完成了首批注射用丝裂霉素的生产，日前，这批产品已经完成检验并顺利放行，正在供应市场。值得一提的是，首批2000瓶注射用丝裂霉素将以捐赠的方式提供给急需此药的部分大型医疗机构。

注射用丝裂霉素对多种实体瘤有效，特别是对于消化道癌症，是目前各国常用的抗肿瘤药之一，国内共有三家企业拥有注射用丝裂霉素的批准文号，但因临床用量少且价格低廉而停产。本品在美国与日本的市场价格折合人民币达2000元以上，预计新的定价将为美国市场价格的20%左右，瀚晖制药会在政府的指导和监督下制定具体价格。此外，对于经济条件困难的患者，瀚晖制药也将酌情进行部分赠药。至本次生产前，瀚晖制药并无生产过该产品，面对药品短缺的现状，瀚晖制药积极承担起了企业社会责任，将维护患者的健康和需求放在首位，值得社会各界点赞。（林成汉）

(责编：李轶群、杨迪)


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