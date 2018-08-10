没大声呼救也有可能是溺水

天气闷热难耐,游泳也成了市民清凉解暑的好方法,然而全国每年高温时期都会发生大量溺水事件,其中过半数发生于15岁以下未成年人,济宁市卫生急救指挥中心提醒:急救常识要牢记,关键时刻能救命。

多数人认为溺水后会大声呼救,但如在游泳过程中突然遭遇水进入口、鼻腔,或直接吸进了肺里,溺水者可能不会呼救,看上去跟游泳时的踩水动作极其相似。因此当发现身边有人看上去“游”地突然很安静、头发盖在额头或眼睛上、眼神呆滞、无法专注或闭上眼睛、没有踢腿的动作、身体直立的时候,很有可能已经溺水了,应第一时间将其救起。

当发现有人溺水时,应立即呼救,寻求他人帮助,并及时拨打120急救电话,等待急救人员到来。如果溺水者离岸不远,丢绳索类的救生圈或者借助长竿类的东西给溺水者是最佳的救援方式,如需要下水救溺水者时,应该从背后拖着溺水者的头颈,并保持溺水者脸朝上露出水面。

溺水者被救上岸之后首先判断溺水者有无意识,清除口鼻腔内脏东西或分泌物,溺水者5秒内胸部有规律的起伏可等待急救人员来处理,若无起伏应立马实施抢救。

对于溺死的患者,最关键的急救措施是胸外心脏按压,按压深度大约5-6厘米,按压频率100-120次每分钟,建议持续按压2分钟再次判断患者胸部起伏情况,没有起伏继续恢复之前的按压(2分钟),有起伏持续观察患者情况,直至急救人员到来。(记者 唐首政 通讯员 孔祥胜 宋立芃)