安宁疗护评估套件将助力我国安宁疗护事业发展

随着社会经济发展和快速老龄化及以慢病、癌症为主导的疾病谱改变，临终人群对安宁疗护的需求增加。先进的评估体系对安宁疗护工作的开展有深远意义。

由清华大学医学院公共健康研究中心、汕头大学医学院、广东省护士协会携手共同合作interRAI Palliative Care(简称interRAI PC)的汉化及科研应用，计划于2018年3月发布中文简体版interRAI PC量表并后续产生相关的科研文章和评估数据报告。这也是继interRAI长期照护评估套件、居家照护评估套件、医院评估系统之外，新的套件使用的首次科研实践。

interRAI是一套居民需求综合评估体系。该体系由清华大学在内33个国家的硏究人员历经三十余年共同开发而成。其目标是通过评估，提高对老年及有健康护理服务需求的群体管理的有效性。interRAI-PC,即国际居民评估体系之安宁疗护评估工具，是一套适用于医院、康复医疗中心、护理中心、护理院、养老院、居家护理等机构的安宁疗护综合评估工具，囊括了被评估者身、心、社、灵等方面的评估内容。interRAI PC 评估套件包括评估内容和详细的评估方法，为我国建立安宁疗护标准化评估工具提供了有益的指导和参考价值。

安宁疗护在我国已经有近30年历史。从1988年天津医学院成立临终关怀研究中心到2006年4月中国生命关怀协会成立，我国安宁疗护事业发展迈出了历史性的一步。

1998年，李嘉诚基金会捐资于汕头大学医学院第一附属医院创建了全国首家宁养院，免费为终末期癌症患者进行居家临终关怀服务，成功探索了以家居服务为重点的宁养医疗服务模式。截至2015年12月31日，内地持续运作中的宁养院共31家（其中广东省5家），一线从业人员约240人，每年服务患者约1.6万人，总服务患者超过15.8万人，服务患者总人次达217.7万次，基金会已累计捐资达5.24亿元人民币。每家宁养院获得捐资约为120－140万元/年。每家宁养院配有专用出诊车1－2部和专职员工7－9人，并且都有不同数量的志愿者参加。宁养院的服务地域最远达150公里。至此，宁养服务在全国取得了很好的社会效益，成为打造奉献文化的重要窗口。

国家卫计委2017年发布《安宁疗护中心基本标准(试行)》《安宁疗护中心管理规范(试行)》和《安宁疗护实践指南(试行)》,这一系列政府政策的相继出台，中国安宁疗护事业已经进入发展的春天。截至2017年，中国设有临终关怀科的医疗机构2342家，经过二十多年的发展，安宁疗护事业取得了长足的进步。(黄晓香 何帆 彭刚艺)