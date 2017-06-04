全国首个“省会城市三级妇幼保健院（妇产科医院）”联盟成立

人民网上海6月4日电（记者姜泓冰）6月3日至4日，第四届复旦大学附属妇产科医院国际妇产科高峰论坛（简称红房子论坛）在沪举行。由复旦大学附属妇产科医院、浙江大学附属妇产科医院、四川大学附属华西第二医院以及北京妇产医院发起成立的全国首个“省会城市三级妇幼保健院（妇产科医院）联盟”在论坛上宣告成立，将促进跨省域妇产科诊疗技术和资源共享。

“省会城市三级妇幼保健院（妇产科医院）联盟”也是中国首个跨省域妇产科和妇幼保健联盟。此前，复旦大学附属妇产科医院（红房子医院）在1995年开始提高跨地域专科医疗水平的探索，不仅为协作单位输送医疗技术和人才，更从医、教、研、管理等各个方面对其进行全面的帮扶，与江苏扬州市妇幼保健院建立宫颈疾病诊治中心，指导协助浙江嘉兴市海盐县妇幼保健院提高危重孕产妇抢救能力。红房子协作单位正在从原来的长三角向更远处辐射，南有湖南株洲市妇幼保健院，北有山东泰安市妇幼保健院，最远的是新疆维吾尔自治区妇幼保健院，受益百姓数量不断扩大。2015年10月，上海市首个妇产科医疗联合体——复旦大学妇产科医疗联合体成立，不仅促进了与复旦大学范围内妇产科医院与综合性医院妇产科的合作与交流，更是打通了成员单位间的“绿色通道”，为患者在医联体成员单位内享受“同质化、高水平”的妇产科诊疗服务提供条件。

从“简单协作”到“联心发展”，继牵头成立复旦大学妇产科医疗联合体，以及辐射江浙沪和新疆地区妇幼保健院的协作网之后，复旦大学附属妇产科医院再度牵头成立“全国省会城市三级妇产专科医院（妇幼保健院）联盟”。该院院长徐丛剑告诉记者，这个想法由来已久。2017年4月，国务院办公厅印发《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，全面启动多种形式的医疗联合体建设试点。而在《意见》出台之前，复旦大学附属妇产科医院已着手对联盟的建设作出前期规划，并在部分省份的三级妇产科医院做出调研。调研发现，各省省级妇幼保健院（妇产科医院）的发展层次不齐，但对医疗机构发展的需求却迫在眉睫。建立妇产科专科联盟势在必行。

据介绍，妇产科专科联盟不同于医疗机构间简单的技术指导和人才培养，而是更侧重于不同区域医疗机构间资源的互助互补。联盟内部将设立四家常任理事单位，各区域选出一至两家家理事单位，其余则为联盟成员单位。联盟为各成员单位提供平等的展示与交流的机会，致力于打造妇产科学领域的四个平台，即学科建设协作化发展平台、医疗资源高效化利用平台、医疗质量同质化提高平台和医院管理科学化提升平台。同时在联盟内实现“四个共享”——专家共享、临床共享、科研共享和教学共享，从而促进联盟内成员单位医教研同步提升。

在徐丛剑看来，以特色专科技术力量为支撑，以专科协作为纽带，形成补位发展模式，重点提升重大疾病救治能力。国家卫计委医政医管局副局长李路平、上海市卫生与计划生育委员会主任邬惊雷等对妇产科联盟成立给予充分肯定。

记者了解到，促进跨省域妇产科诊疗技术和资源共享是联盟发展的工作重点之一，在后续的工作中，联盟将依托互联网的发展，建立高端的互联互通的妇产科会诊平台，以造福更大范围内的患者。本次论坛作为联盟工作的开端，设立妇科肿瘤、产科、子宫内膜异位症、妇科微创、生殖免疫、超声科、新生儿科、医院管理等12个分论坛，带来了领域内前沿的技术与成果。