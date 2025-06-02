大学生为视障群体设计博物馆

“我曾接受过两次眼角膜移植手术，一直想以自己的方式将这份大爱传递……”近日，西安建筑科技大学建筑学院大四女生张诗艺向记者展示了一份为视障群体打造的博物馆设计图——以专业为基，以温情为墨，用创新的空间语言重新定义了“看见”的可能性，为视障群体构筑起“可触摸的光影”，“点亮”了一个全新的感知世界。

张诗艺不仅是个获奖无数的学霸，还经常参加爱心公益活动。为视障群体打造一座博物馆，并不是她心血来潮。“这和我个人的经历有关。”她告诉记者，自己曾在初一、高一时分别做过两次角膜移植手术，这两段经历让她切身体会到视障群体的感受，更感到传递这份爱的责任。“如果没有角膜移植，我就无法正常学习、生活。曾经的病痛并未带给我心理上的阴霾，相反，让我变成一个更乐观、更勇敢的爱心传递者。”张诗艺说。

2023年6月11日，中国器官捐献主题活动日，张诗艺策划了“领一朵生命的小花 写一句身体的叮咛”校园公益活动，在校园里得到热情回应。“这场活动让我收获了很多感动，一名素昧平生的叔叔给我留言‘建心如诗，筑德有艺’，原来，勇气和热忱可以给自己的名字赋予更鲜活的意义。”她说，从那一天起，伤疤和病痛变成了鼓励自己前行的力量。

大三时，老师布置了一项设计摄影博物馆的课题。张诗艺决定为视障群体设计一座博物馆，从视障群体在日常生活中的感知入手，让普通人也能体验、体会到视障群体对空间的感知及其感受的表达——在张诗艺看来，这是一种“更内化的共情”。

由于没有可供参考的范例，设计过程极其不易。在3个多月的深度调研中，张诗艺访谈了数十位视障人士，并参与到他们的生活体验中，研究视障人群的感知方式。最终，她决定通过空间与光线的变化，辅以相应的无障碍设施，来设计这座视障群体摄影博物馆。

设计方案中，这座长150米、高16米、宽16米的博物馆，处处体现出“用心”二字。比如，视障群体记忆路线的成本很高，她就将参观动线设计成直线形，并用光束引导观众。博物馆的展陈内容是一家盲人公益摄影机构的作品，这些作品和常规摄影作品的视觉表达差别很大。“这朵花拍得平平无奇，还有点失焦，并不是常规标准下的好摄影作品，但拍摄者是视障人士，拍摄时看不到花朵，而是借助触觉来感知、判断拍照。”张诗艺以一张花朵的照片为例，“类似这样的作品有很多，这就是视障群体的‘视角’，是他们真实感知的记录。”她说，自己希望能有一个空间去重新定义观看的方式，以真实体验来链接视障群体和普通观众的共情。

建筑学院教师杨思然评价张诗艺的设计打破了感官壁垒：“通过建筑空间营造与沉浸式观展体验，这样的设计方案尝试以建筑的语言，呼吁社会加强对视障群体的关注。让普通观众直观体验视障人士对外部环境的特殊感受，构筑了不同群体间平等对话与共情理解的空间桥梁。”

“失去视力，有何关系？世上满是写给盲人的杰作；人们总会心怀善意，当你坐在露台回忆，把脸庞转向光明。”张诗艺在笔记本上抄写下这段话。“希望我的梦想能被更多人看到，没准哪天，这座博物馆就能成为现实。”张诗艺说。