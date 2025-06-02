“投资于人”激发消费活力

在加快构建新发展格局的大背景下，如何扩大内需、提振消费，成为推动经济高质量发展的重要课题。就提振居民消费而言，“投资于人”可以通过增加居民收入、完善社会保障体系、提升人力资本等渠道，提高居民消费能力、改善消费环境、激发消费意愿，从而构建以人为本的消费新生态。

消费能力是居民消费的基础。消费能力主要取决于收入水平，尤其是可支配收入的增长。“投资于人”可以通过提高居民收入水平，增强居民消费能力。一方面，推动完善劳动者工资正常增长机制，确保劳动者工资随经济发展和企业效益提升而合理增长；另一方面，通过发放消费补贴、现金补贴、减税降费等形式，提高居民的可支配收入。同时，在稳定住房等资产价格的同时，为居民提供更多获取财产性收入的机会，通过增加居民的收入来源，持续提高居民消费能力。

消费环境是居民消费的重要保障。消费环境的优化能够增强居民“敢消费”的底气。“投资于人”通过完善社会保障体系，改善居民消费环境。养老保障方面，加快完善基本养老保险全国统筹制度，特别是增强城乡居民养老保障机制；医疗保障方面，进一步强化基本医疗保险制度，推动生育保险全覆盖、全面推开长期护理保险；教育领域，增加普惠托育服务供给，逐步推行免费学前教育，减轻家庭教育负担，释放居民消费潜力。

消费意愿反映居民消费需求。消费升级时代，个性化、品质化消费需求日益凸显，“投资于人”成为激发消费意愿、满足消费需求的关键路径。“投资于人”通过提升人力资本，释放劳动者的创新活力与生产效能，催生了电商直播、谷子经济等消费新模式，显著提升了居民的消费意愿。例如，电商直播为消费者提供了更加直观、互动性强的购物体验，同时也为商家开辟了新的销售渠道，促进了消费市场的繁荣。这种创新模式的背后，正是“投资于人”在发挥关键作用。数字技能培训，通过提升劳动者的数字素养，不仅增强了其就业能力，也为消费市场注入了新的活力。

需要强调的是，“投资于人”与“投资于物”二者并非对立，而是相辅相成、辩证统一的关系。大型基建项目、技术升级以及设备换代等传统“投资于物”的方式，本质上也是为了服务经济社会发展大局，最终落脚点是满足人民群众日益增长的物质文化需求。在当前经济结构调整和消费升级的背景下，“投资于人”是对人的投资，也是对未来的投资。通过提升居民收入水平、完善社会保障体系、催生新兴消费业态，“投资于人”不仅能激发消费活力，还能为高质量发展积蓄力量。从这个角度上说，“投资于人”不仅是提振消费的需要，也是落实新发展理念的必然选择。

（作者系中国社会科学院金融研究所副研究员）